Die gute wirtschaftliche Lage in Brandenburg wirkt sich auch auf Zahlungen des Landes an die Kommunen und Landkreise aus. Sie erhalten für das laufende Jahr 2,08 Milliarden Euro, wie das Finanzministerium am Dienstag in Potsdam mitteilte. "Für Brandenburg ist das ein Rekordniveau", sagte Finanzminister Christian Görke (Linke).



Er führte die Entwicklung vor allem auf Mehreinnahmen des Landes zurück. "Die gute konjunkturelle Lage sowie die erfreuliche Beschäftigungssituation sorgen auch in Brandenburg für eine weiterhin positive Entwicklung der Steuereinnahmen", betonte Görke.