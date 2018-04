Bild: rbb BA/AB

Im Hinblick auf die Regierungsfähigkeit schneiden SPD und CDU im Urteil der Brandenburger am besten ab. Die Linke, die in Brandenburg seit 2009 in einer Koalition mit der SPD an der Landesregierung beteiligt ist, wird dagegen mehrheitlich skeptisch beurteilt: Während sie ein Drittel der Brandenburger als regierungsfähig ansieht, kommen knapp zwei Drittel zu einem skeptischen Urteil.