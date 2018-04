Paketbombe in Berlin stammt wahrscheinlich von DHL-Erpresser

Das Paket mit sprengfähigem Material, das vergangene Woche in Berlin-Kreuzberg gefunden wurde, stammt laut Polizei höchstwahrscheinlich vom so genannten DHL-Erpresser. Der Unbekannte will den Paketdienstleister um einen Millionenbetrag erpressen.