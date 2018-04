das Wort zum Freitag Berlin Freitag, 20.04.2018 | 09:45 Uhr

Mehr Wohnungen werden die Mieten der bestehenden Wohnungen in der Stadt nicht senken. Dazu muss man einen grossen Teil der Wohnungen kommunalisieren. Die privaten Eigentümer und das Großkapital haben die Mieten in Berlin exorbitant erhöht. Und so wird es auch weiter gehen. Neue Wohnungen werden, sofern sie in privater Hand sind, nur über kurz oder lang genau so teuer werden die anderen. Daher führt (Re)kommunalisierung kein Weg vorbei.



Wer soll das bezahlen? Die Mieter zahlen sich jedenfalls hier und jetzt dumm und dämlich für allenfalls durchschnittliche Wohnungen. Dieser Zustand könnte zu einer Verarmung breiter Bevölkerungsschichten, insbesondere von Rentnern, der (unteren) Mittelschicht und deren Kindern beitragen.