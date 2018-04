Bundesanwaltschaft ermittelt nach Brandanschlag in Berlin

Starkstromleitungen in Charlottenburg

Unbekannte haben im März 10.000-Volt-Kabel in Berlin-Charlottenburg zerstört und damit Haushalte und Firmen vom Strom getrennt. Weil mutmaßlich Linksradikale dahinter stecken, ermittelt jetzt die Bundesanwaltschaft wegen "verfassungsfeindlicher Sabotage".

Die Bundesanwaltschaft hat nach Informationen des Berliner "Tagesspiegels" (Samstag) die Ermittlungen zu einem mutmaßlich linksextremen Brandanschlag auf Starkstromleitungen in Berlin- Charlottenburg übernommen. Das Verfahren sei "wegen der besonderen Bedeutung" übernommen worden, sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe der Zeitung. Zuvor war die Berliner Staatsanwaltschaft für den Fall zuständig.

Ermittelt werde wegen des Verdachts der "verfassungsfeindlichen Sabotage", hieß es weiter. Paragraf 88 im Strafgesetzbuch sehe dafür eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren vor.

Ende März hatten unbekannte Täter an der Mörschbrücke acht Kabel in Flammen gesetzt und damit die Stromzufuhr für rund 6.000 Haushalte und 400 Gewerbebetriebe unterbrochen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Verletzt wurde niemand.