Nach der geballten Gewalt zwischen Einheimischen und Ausländern in Cottbus hat sich die Situation aus Sicht der Polizei inzwischen verbessert. Die Leiterin der Polizeiinspektion Cottbus/Spree-Neiße, Bettina Groß, sagte am Mittwoch: "Die Lage hat sich beruhigt." Sie führte das auch auf aufgestockte Kontrollen in der Innenstadt zurück. Diese sollen weiterhin erhalten bleiben, wie es hieß.

Die Kriminalitiät ist in Brandenburg ist im vergangenen Jahr gesunken, zeigt eine neue Statistik des Innenministeriums. Kritik an der Erhebung kommt aus Eisenhüttenstadt, wo es einen sprunghaften Anstieg gab - weil Zehntausende Verfahren nachträglich eröffnet worden waren.

In der Zwischenzeit gibt es auch ein Urteil im Fall eines Messerangriffs in einem Einkaufszentrum zu Jahresbeginn: Ein zur Tatzeit 16-Jähriger Syrer muss unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung für 16 Tage in Jugendarrest und 60 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten, wie das Amtsgericht Cottbus am Mittwoch mitteilte. Ein zur Tatzeit 15-Jähriger wurde unter anderem wegen gemeinschaftlicher Nötigung zu 20 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt.

Beide Syrer wurden zudem von einer Jugendrichterin verpflichtet, der Schulpflicht nachzukommen und Hilfen zur Erziehung anzunehmen.