Bild: imago/Liesa Johannssen

Opposition kritisert Kita-Qualität - Kostenlose Betreung nur dann, wenn sie auch gut ist

25.04.18 | 15:10 Uhr

Ab August ist in Brandenburg das letzte Kitajahr kostenlos. Im Landtag zu Potsdam wird heftig darüber bestritten, ob das wirklich der richtige Weg ist. Die Opposition fordert andere Prioritäten - zum Beispiel kleinere Gruppen. Von Amelie Ernst



Für Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst ist der Weg zwangsläufig und richtig: Erst habe Brandenburg mehr als 80 Millionen Euro in hunderte neue Erzieherstellen und bessere Betreuungsschlüssel investiert, erklärte die Politikerin am Donnerstag im Landtag.



Dass Eltern künftig nach und nach keine Kita-Beiträge mehr bezahlen müssten, das sei nun der nächste Schritt: "Wir unterstützen Familien konkret mit Entlastung von 300, 1.000 oder gar 2.000 Euro im Jahr. Und wir sind in bester Gesellschaft: Die Zahl der Bundesländer, die denselben Weg geht, wird fast täglich größer." Einige Länder wüssten zwar noch nichts "von ihrem Glück", meint Ernst. "Aber ich halte diesen Weg für unumkehrbar."



Und damit, so die Ministerin, habe die Landesregierung in Sachen Kita-Betreuung sogar mehr getan als im Koalitionsvertrag vereinbart war.

Grüne: Brandenburger Kitas seit Jahren überbelegt

Die Opposition im Brandenburger Landtag bleibt trotzdem skeptisch: Kürzlich hatte der Kita-Träger Fröbel mit einer Selbstanzeige darauf aufmerksam gemacht, dass Betreuungszeiten über 7,5 Stunden nicht ausreichend finanziert seien. Dafür seien nicht nur die Kommunen zuständig, sondern auch das Land, sagt Grünen-Politikerin Marieluise von Halem. "Diese Selbstanzeige ist ein Hilfeschrei. Und natürlich hat das Land eine politische Verantwortung, nicht zuletzt deshalb, weil wir mit unseren Gruppengrößen seit vielen Kitakinder-Generationen am alleruntersten Ende der bundesweiten Vergleichsskala rangieren." So sieht es auch Gordon Hoffmann von der CDU: Erst müsse man in noch mehr Erzieherinnen und kleinere Gruppen investieren, erst dann könne man die Eltern entlasten. "Mir hat ein Kitaforscher unter der Hand gesagt: Wäre er Brandenburger, würde er sein Kind hier nicht in die Kita schicken. Kostenlose Bildung nützt nur dann, wenn sie auch gut ist. Und das ist sie in Brandenburg leider nicht."



"Ist all das wirklich an Ihnen vorbeigegangen?"

Linken-Bildungsexpertin Gerrit Große empört diese Kritik. "Das ist wirklich eine Ohrfeige für Erzieherinnen und Erzieher hier in diesem Land", sagt die Politikerin. Und Gabriele Theiss von der SPD fragt Richtung Grünen-Fraktion: "Ist all das, was wir für Kinder- und Familienfreundlichkeit, für die Kinderbetreuung seit Beginn der Legislaturperiode getan haben, wirklich an Ihnen vorbeigegangen?" Beide werfen der Opposition Populismus vor. Die Brandenburger Kita-Betreuung werde einmal mehr schlechtgeredet. Denn parallel zur Beitragsfreiheit will die Landesregierung weiter an der Qualität der Betreuung arbeiten – und die Opposition will genau beobachten, ob das auch funktioniert.

Sendung: Inforadio, 25.04.2018, Amelie Ernst