Anschläge von rechts gab es in Neukölln in den vergangenen Jahren immer wieder. Vor allem Autos brannten. Am Samstag demonstrierten hunderte Bürger und Politiker gegen den "Terror von rechts" – auch um zu zeigen, dass sie sich nicht einschüchtern lassen.

Mehrere Hundert Menschen sind am Samstagnachmittag in Berlin-Neukölln gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Die Organisatoen sprachen von rund 1.000 Teilnehmern, die Polizei von 900. Angekündigt waren nur 300. Die Auftaktkundgebung war am Bat-Yam-Platz in der Nähe der U7 Lipschitzallee in Britz, die Abschlusskundgebung fand am Gedenkort Burak Bektaş nahe der U7 Britz Süd statt.

An der Kundgebung nahmen auch Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) und die frühere Neuköllner Bürgermeisterin und jetzige Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) teil.

"Hier findet etwas statt, was für überall in Deutschland wichtig ist: dass Menschen Farbe bekennen gegen rechten Terror, gegen eine Gruppe von Menschen, die menschenfeindlich unterwegs ist. Man brauche Menschen, die Gesicht zeigen und aufstehen, wenn die Demokratie in Gefahr ist", sagte Giffey – eingereiht in den Demonstrationszug.