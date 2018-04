Brandenburgs früherer Bildungsminister Günter Baaske (SPD) kämpft jetzt an der vordersten Front gegen den Lehrermangel. Der 60-Jährige unterrichtet ehrenamtlich an zwei Tagen die Woche in einer Grundschule in Dippmannsdorf, einem Ortsteil von Bad Belzig in Potsdam-Mittelmark, wie die "Märkische Allgemeine" (Samstag) berichtet.



"Wie es mein politisches Amt zulässt, ist der Einsatz mit zwölf Wochenstunden - immer montags und donnerstags - kalkuliert", zitierte die Zeitung den Ex-Minister, der weiterhin Landtagsabgeordneter ist. Es sei keine Langeweile: "Aber ich kenne die Schule gut und freue mich, dass ich helfen kann, den Stundenausfall zu begrenzen."



Baaske war vergangenen Sommer überraschend zurückgetreten und hatte zur Begründung erklärt, mehr Zeit für die Familie haben zu wollen. Zudem wolle er sich mehr um seinen Wahlkreis kümmern. Der gelernte Lehrer war seit 2002 in der Regierung.