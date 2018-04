Bild: rbb|24/Mitya

1. Mai 2018 in Kreuzberg - Jetzt wird auch der Görli eingezäunt

27.04.18 | 11:56 Uhr

Schluss mit den selbstorganisierten Raves und Grillpartys im Görlitzer Park - die Partygastgeberin für den 1. Mai in Berlin heißt in diesem Jahr: Monika Herrmann. Und die greift durch. Von Tom Garus

Nicht nur Baustellen werden in Berlin mit Bauzäunen abgesperrt, sondern auch Partys. Zumindest wenn Monika Herrmann (Grüne), Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, die Veranstalterin ist. Mit dem "MaiGörli" will sie dieses Jahr das Myfest-Konzept rund um die Oranienstraße wie eine Schablone auf den Görlitzer Park übertragen: Spontan und unangemeldet ist passé. Wird 2018 das Geburtsjahr eines zweiten MaiFests, wie es seit 2003 die 1. Mai-Party rund um die Oranienstraße bestimmt?

Schluss mit Spontan-Raves und Privat-Verkäufen

Geplant sind Zugangskontrollen an den Zugängen zum Park - und das schon ab dem Morgen des 30. April. Denn im vergangenen Jahr wurde auch schon am Vorabend im Görli gefeiert: Ein frisch nach Berlin gezogener Party-Macher organisierte eine stattliche Musikanlage und veranstaltete in der Kuhle des Parks einen unangemeldeten Rave - der bis in die Morgenstunden dauerte. Es folgten Beschwerden der Anwohner. Der Party-Veranstalter musste im Nachgang einiges über sich ergehen lassen – und war am Ende trotzdem stolz, dass die Party möglich gewesen war.

So wird der 1. Mai im Görlitzer Park aussehen

Damit ist in diesem Jahr Schluss: Die Einlasser erlauben keine Verstärker und Boxen im Park. Grills und Fahrräder sind ebenso verboten. Getränke sind bis drei Liter erlaubt, aber nur in Plastikflaschen oder Kartons. Dosen und Glasflaschen sind ganz verboten - der Bierverkauf fällt zentral an die im Park ansässigen Cafés und Restaurants. Zu moderaten Preisen, wie die Bezirksverwaltung nicht müde wird zu betonen. Die Berliner Wasserbetriebe verschenken kostenlos Wasser, der Bezirk stellt Toiletten auf. Durch diese Maßnahmen will die Bezirksverwaltung durchgreifen und garantieren, dass "Anwohner, Behörden und der Park weniger belastet werden". Hier geht es vor allem auch um Geld: Im vergangenen Jahr kostete die Reinigung nach Bezirksangaben zehntausende Euro. Für Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann soll der 1. Mai für die Steuerzahler erträglich sein. Auch deswegen betont die Grünen-Politikerin immer wieder, dass es eben nicht das Ziel sei, Gewinn zu erwirtschaften. Doch was geht durch das harte Durchgreifen an anderer Stelle verloren?

Manche Anwohner haben kein Verständnis

Auf Facebook tauschen sich Kreuzberger Anwohner über "MaiGörli" aus. Für sie sei die Müllreduzierung natürlich gut, "aber jegliches blocken von (spontanen) kleinen Minipartys im Park ist dann doch sehr abträglich. Der Park ist groß. Nur einen Teil zu blocken wäre vielleicht auch ausreichend gewesen." Vor allem ärgert es viele Anwohner, dass sie nicht in die Planungen einbezogen worden seien. Manche User spotten gar über den Vorstoß des Bezirksamts: "Wer ist denn so naiv zu glauben, dass es kontrolliert zu weniger Schaden kommt?", und ein anderer User schreibt: "Da wünscht man sich fast die alten 1. Mai Krawalle zurück!".

Los gehts mit der Umzäung des Görlitzer Parks

Der 1. Mai in Kreuzberg ist ein touristisches Großereignis

Auch für Liese Kingma von der Clubcommission und dem Projekt "Model Space", das neue Freiflächen für Partys in Berlin sucht, ist der Vorstoß des Bezirks nicht der richtige Ansatz: "Das Gelände zu umzäunen ist für mich nicht die Lösung. Wir denken, dass der Zugang für nicht-kommerzielle Veranstalter vielmehr erleichtert und erlaubt sein sollte, um diese Fläche zu nutzen." Fakt ist: Der 1. Mai in Kreuzberg ist zu einem touristischen Großereignis geworden – der nachbarschaftliche Charme verschwindet unter den Massen an Besuchern, das "MaiGörli"-Konzept ist daher auch für manchen User nachvollziehbar: "Der Görli ist immer platt nach dem 1. Mai. Ich bin auch nicht begeistert und hätte auch am 1. Mai lieber das normale Görlitreiben, aber das funktioniert an so einem Tag nun mal nicht." Doch fraglich ist, ob große Musik-Acts, wie Oliver Koletzki oder M.A.N.D.Y., die auf einer der beiden Bühnen spielen werden, die Party im Görlitzer Park kleiner machen.

Die Party verlagert sich auch ungefragt

Schon im letzten Jahr verlagerte sich die Party auf die Treptower Seite nach Süden. Ein User vermutet, dass einige unangemeldete Musikveranstaltungen auch dieses Jahr in diese Richtung ziehen werden: "Letztes Jahr ging die Party trotz vollem Görli bis über den Schlesischen Busch und bis zum Weichselplatz nach Neukölln rein. Mal sehen, wie weit sich das dieses Jahr verlängert, wenn der Görli zu gemacht wird."