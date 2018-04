Die Mehrheit der Berliner Wähler sprach sich per Volksentscheid dafür aus, den Flughafen Tegel offenzuhalten. Doch Rot-Rot-Grün hält an der Schließung fest. Die FDP droht nun mit einer Verfassungsklage - und sieht sich von einem neuen Gutachten gestützt.

Die Berliner FDP erwägt eine Verfassungsklage, sollte der Senat den Volksentscheid zur Offenhaltung Tegels nicht umsetzen. Das sagte Fraktionschef Sebastian Czaja bei der Vorstellung eines neuen Gutachtens im Auftrag der FDP.



Man werde nicht hinnehmen, wie Rot-Rot-Grün mit dem Willen von rund einer Million Menschen in Berlin umgehe, so Czaja. Der Streit um Tegel gehe in die nächste Runde und werde nun wesentlich intensiver und stärker geführt, kündigte der FDP-Politiker an.