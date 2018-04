Vor einer Veröffentlichung dieser Forderungen der Gewerkschaften sollen sie aber zunächst dem Senat vorgelegt werden, um Innensenator Andreas Geisel (SPD) die Gelegenheit zu geben, zu reagieren und Verhandlungen zu vereinbaren über kurzfristige und langfristige Lösungen, sagte Splanemann. “Wir hoffen auf Einladungsgespräche in den nächsten Tagen." Die Verwaltung des Innensenats wollte rbb|24 am Donnerstag den Eingang der Forderungen allerdings nicht bestätigen.

Unterstützt wird der Forderungskatalog der Gewerkschaften und ihr Drängen auf Gespräche durch die sogenannte Mahnwache vor dem Roten Rathaus. "Berlin brennt" heißt es auf vielen Plakaten und Transparenten an den Feuerwachen in der Stadt. Mit der erst am Mittwoch verlängerten Mahnwoche an einer brennenden Tonne unterstützen die Feuerwehrleute ihren Protest.

Berlins GdP-Sprecher Jendro sieht hier die breiteste Wirkung: "Unser Forderungskatalog enthält keine Fristen, die braucht es nicht, der Senat selbst weiß: 'Da stehen Feuerwehrleute vor dem Rathaus an einer brennenden Tonne, das wollen wir nicht länger!'"