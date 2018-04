Die Arbeitsbedingungen bei der Berliner Feuerwehr könnten sich bald bessern. Innensenator Andreas Geisel (CDU) und Personalvertreter der Feuerwehr hätten sich mündlich auf entsprechende Maßnahmen geeinigt, sagte ein Verdi-Sprecher am Freitag. Eine schriftliche Vereinbarung solle in den kommenden Tagen folgen.

Berliner Feuerwehrleute protestieren vor dem Roten Rathaus, aus der geplanten einen Woche werden nun zwei. Sie seien mit ihren Kräften am Ende, berichten die Retter, - und das werde für die Bürger zur Gefahr. Von Sebastian Schneider

Die einzelnen Punkte würden "in unterschiedlichen Zeitschienen" umgesetzt, sagte Geisel am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. "Missstände, die sich über Jahrzehnte angehäuft haben, können nicht über Nacht geändert werden."

Seit Wochen machem die Feuerwehrleute vor dem Roten Rathaus mit der Mahnwache "Berlin brennt" auf die Probleme aufmerksam gemacht. Der Verdi-Sprecher kündigte an, bei einer finalen Einigung bis Montag, solle auch die brennende Tonne vor dem Roten Rathaus erlöschen. "Wir machen die Tonne aber erst aus, wenn alles in trockenen Tüchern ist", so der Sprecher.