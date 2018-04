Dem Kita-Träger zufolge besuchen jedoch mehr als ein Drittel der Kinder länger die Einrichtungen, dafür müsse er selbst die Kosten stemmen. Durch die Beitragsfreiheit in den Kitas drohe sich die Situation noch zu verschärfen. "Das Land Brandenburg unterläuft sein eigenes Gesetz", kritisiert Fröbel.

Brandenburg will zum 1. August einführen, dass das letzte Kita-Jahr vor der Einschulung gebührenfrei ist.



Das Unternehmen, das in Brandenburg 37 Kitas betreibt, kündigte an, ab dem Sommer notfalls keine Verträge mehr abzuschließen, die eine Betreuungszeit von mehr als acht Stunden vorsehen. Ausgenommen davon sind die Kitas in Potsdam. Dort geht die Stadt im Bedarfsfall für das Land finanziell in Vorleistung.