Vor 73 Jahren wurden die Konzentrationslager Ravensbrück und Sachsenhausen befreit. Nur wenige Häftlinge waren da noch am Leben. Am Sonntag wird der Todesopfer und der Überlebenden gedacht.

Mit einer zentralen Gedenkfeier in Oranienburg wird am Sonntag an die Befreiung der der ehemaligen Konzentrationslager Sachsenhausen und Ravensbrück vor 73 Jahren erinnert. Dazu wird am Nachmittag neben Kulturstaatssekretärin Monika Grütters (CDU) und Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch (SPD) auch der Überlebende Leon Schwarzbaum erwartet. Der 96-Jährige hat die Lager in Auschwitz, Buchenwald und Sachsenhausen überlebt.