Brandenburgs Landesregierung will die Halbjahreszeugnisse in den Grundschulklassen 3 und 4 in einigen Jahren abschaffen. Dies geht aus einer Antwort des Bildungsministeriums auf eine Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Gordon Hoffmann hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt (dpa). Zuerst hatte der "Nordkurier" am Dienstag berichtet.



Ab dem Schuljahr 2020/21 sollen die Halbjahreszeugnisse in der 3. Klasse und ein Jahr später in der 4. Klasse durch schriftliche Informationen zur Leistungsentwicklung der Schüler ersetzt werden.