Maroder Gebäudekomplex am Alexanderplatz

Seit etwa zehn Jahren verfällt das ehemalige Haus der Statistik am Alexanderplatz. Nun tut sich was: Die Innenräume wurden von Schutt und Müll befreit. Bis Ende des Jahres sollen die Pläne stehen, wie das Gebäude wieder in Ordnung gebracht werden kann.