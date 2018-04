Bild: yellow z urbanism architecture

Entwicklungsplan für die Hertzallee vorgestellt - Rund um den Bahnhof Zoo entsteht ein neues Viertel

12.04.18 | 16:11 Uhr

Im Westen tut sich was: Rund um die Gedächtniskirche sieht fast nichts mehr so aus wie vor zehn Jahren. Neben dem Bahnhof Zoo, wo einst ein 175 Meter hohes Riesenrad geplant war, soll sich nun ebenfalls einiges tun. Auch ein Hochhaus ist geplant. Von Oliver Noffke

Würde man jemanden bitten, die Gegend rund um die Gedächtniskirche zu beschreiben, der dort zehn Jahre lang nicht war, er würde wohl antworten: Passanten hetzen an Schaufenstern voller Ramsch vorbei, vom Bikinihaus blättert die Farbe, am Zoopalast herrscht gähnende Leere an den Kassen, der lange Schatten des Schimmelpfeng-Hauses hält die Abendsonne vom Breitscheidplatz ab. Die Person würde die City West heute nicht wieder erkennen, denn die Gegend hat eine Metamorphose hinter sich gebracht: Nirgendwo hat sich die Berliner Innenstadt so rasant und eindrucksvoll entwickelt. Diese Zeit des Neubaus und der Renovierungen soll aber noch lange nicht abgeschlossen sein. Am Dienstagabend lud die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen zur ersten sogenannten Standortkonferenz zur Entwicklung eines Gebiets, das Hertzallee Nord getauft wurde. Ein nahezu quadratisches Areal zwischen Fasanenstraße, Landwehrkanal, S-Bahndamm und eben der Hertzallee. Hier war einmal ein 175 Meter hohes Riesenrad geplant. Der erste Spatenstich durch Klaus Wowereit (SPD) blieb allerdings die einzige Baumaßnahme an dem Projekt. Seitdem wurde hier vor allem viel Zirkus veranstaltet. Jetzt soll das Areal richtig entwickelt werden.

Brache am Bahnhof Zoo. Bild: Imago/ Schöning

2023 müssen die ersten Gebäude fertig sein

Für zwei Gebäude der Technischen Universität am Nordwestzipfel des Geländes gibt es bereits konkrete Pläne. Die Studenten der Fakultät Mathematik sollen hier eine neue Heimat erhalten. Zudem habe die TU Fördergelder für ein neues Forschungszentrum erhalten, sagte Martin Schwacke, der für das Gebäudemanagement der Uni zuständig ist. "2017 wurde der Realisierungswettbewerb prämiert, beide Gebäude werden jetzt mit Nachdruck vorangetrieben." Bis 2023 müssen die Fördergelder verbaut werden. Im Oktober sollen die Planungen endgültig abgeschlossen sein. Geplanter Baubeginn ist 2019. "Die TU gibt sozusagen das Schrittmaß vor und deswegen sollten jetzt alle mitziehen", sagte die zuständige Bausenatorin Katrin Lompscher. Die Linken-Politikern attestierte: "Dieses Areal hat eine außergewöhnliche stadtpolitische Bedeutung, die muss ich niemandem erklären." Womit sie wiederum erklärte, warum der Senat den Bezirken Charlottenburg-Wilmersdorf und Mitte nicht die alleinige Verantwortung bei der Entwicklung überlässt.

Keine Kopie von München-Schwabing

Neben dem Senat, der auch als Bauherr bei den Universitätsgebäuden auftritt, ist vor allem die Projektentwicklungsfirma Reiß & Co aus München beteiligt. Ein langweiliges, nicht innovatives Viertel wie es etwa in München-Schwabing entstanden sei, wolle er nicht schaffen, betonte Firmenchef Oliver Reiß am Dienstagabend. "Monotone Strukturen, egal in welcher Form, nur reines Wohnen, nur reines Büro, das wird auf Dauer nicht funktionieren", so Reiß. "Ein Gästehaus für die TU oder die UdK, studentisches Wohnen, ob da nun der ein oder andere Club oder eine Kita kommt, das Areal ist ja groß genug, um da viel unterzubringen." Als alleiniger Entwickler könne seine Firma da ja außerdem viel steuern. Viel Erfahrung mit der Einbindung von sozialen oder kulturellen Einrichtungen scheint seine Firma jedoch noch nicht zu haben. Objekte in München und Stuttgart, die als Referenzen vorgezeigt worden, beschränken sich auf Büro- und Handelsflächen sowie Eigentumswohnungen im hochpreisigen Segment.

Bereiche rund um die Hertzallee, die entwickelt werden. Bild: Bing/rbb24

Wie hoch wird gebaut?

Schon im Siegerentwurf des ersten städtebaulichen Ideenwettbewerbs war auf dem Areal ein Hochhaus zu sehen. In der überarbeiteten Version des Berliner Architekturbüros Yellow Z ist es weiterhin vorhanden. Wie hoch hier gebaut werden darf, blieb stets offen. Mehrfach betonte Lompscher, dass bereits bestehende Hochhausprojekte in das Hochhaus-Leitbild eingefügt würden, das im nächsten Jahr veröffentlicht werden soll. Allerdings könne an der Hertzallee Nord nicht höher gebaut werden als die 119 Meter von Upper West und Zoofenster auf der anderen Bahnhofsseite, so ihre Einschränkung. Eine nähere Begründung dafür nennt Lompscher nicht. Es wird aber klar, dass es zu diesem Thema schon einige Debatten zwischen den Beteiligten gab.

"Es war in frühen Gesprächen schon immer klar, dass sich die Maximalhöhe an den Breitscheidplatzhochhäusern orientieren wird - 119 Meter minus X ", sagte Projektentwickler Reiß zu rbb|24. Selbstbewusst sagt er aber auch: "Wir haben ja nach wie vor noch eine Baugenehmigung für ein Riesenrad, das 175 Meter hat." Er sei allerdings auch nie davon ausgegangen, dass er alternativ ein ähnlich hohes Gebäude bauen könne.

Oliver Reiß und Katrin Lompscher bei der Vorstellung des Projekts. | Bild: Josefine Pohle

Pläne für 200-Meter-Hochhaus bleiben Vision

Dass die Visionen des Architekten Christoph Langhof für ein mehr als 200 Meter hohes Haus genau das bleiben werden, wurde bei Fragen zur Zukunft des Hardenbergplatzes deutlich. Reinhard Naumann (SPD), Bezirksbürgermeister für Charlottenburg-Wilmersdorf, sagte lediglich, dass der Vorschlag im Oktober 2014 "überfallartig und ohne Abstimmung" gemacht wurde. Lompscher wies darauf hin, dass das Grundstück der Stadt gehöre. Welche weiteren Hochhäuser in der Gegend entwickelt werden könnten, werde das Leitbild im kommenden Jahr zeigen. Für die Umgestaltung des Platzes hat der Bezirk bereits neue Pläne vorgelegt, die der Senat jetzt überprüfen lasse.

Vor Baustart Grundstückstausch notwendig

Bevor es losgehen kann, muss auf dem Areal außerdem noch ein Grundstückstausch stattfinden. Denn nach den überarbeiteten Plänen soll der Betriebshof der BVG von seiner jetzigen Stelle an die Bahngleise verschoben werden. Von den Verkehrsbetrieben war aber keiner zu dem Treffen erschienen. Dennoch sei man bei der Planung erstens sehr weit und habe zweitens "kooperationsfähige Akteure", sagte Lompscher. "So dass wir hier in der Hertzallee Nord in der glücklichen Position sind, dass wir vermutlich ziemlich schnell sein können. Über Hertzallee Süd reden wir ein anderes Mal. Aber ich wage jetzt schon mal die These: Da geht’s nicht so schnell."