Berlin hält sein Hundegesetz an der langen Leine

Berliner Hunde an die Leine - längst sollte das in der Stadt Pflicht sein. Doch auch fast zwei Jahre nach Inkrafttreten des Berliner Hundegesetzes gilt die Leinenpflicht immer noch nicht , genau wie andere wichtige Neuerungen . Von Mark Allhoff

Drei lange Jahre "Bello-Dialog" zwischen Hundegegnern, Hundeliebhabern und Politikern hat es gebraucht, um das Berliner Hundegesetz auf Papier zu bringen. Am 22. Juli 2016 ist es in Kraft getreten. Doch auch fast zwei Jahre danach gelten gravierende Neuerungen wie die Leinenpflicht immer noch nicht. Somit ist es nach wie vor erlaubt, Hunde an unbelebten Plätzen und auf Brachflächen frei laufen zu lassen.

Auf Nachfrage von rbb|24 erklärt Michael Reis, Sprecher der zuständigen Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung: "Zwar ist beispielsweise die Leinenpflicht im Hundegesetz festgeschrieben. Es fehlt jedoch eine entsprechende Hundeverordnung." Diese Verordnung müsse erst noch durch verschiedene Gremien gehen, bestimmte Senatsverwaltungen sowie die Bezirksbürgermeister noch zustimmen. "Aktuell sind manche Regelungen noch unwirksam."