Schnellentsorgung in der Natur anstatt kostenfrei vor der eigenen Haustür: Ein unsoziales Verhalten, dass die Steuerzahler im Landkreis ca. 100.000 Euro im Jahr kostet. Alle Aufklärungskampagnen sind da wirkungslos, sagt A.W.U Geschäftsführer Manfred Speder. Vor allem dann, wenn sich Täter unbeobachtet fühlen. "Wenn irgendwo Müll liegt, kommt sofort der nächste Müll dazu. Das stellen wir häufig auch an Glasstellplätzen und Papierbehältern fest. Übers Wochenende sind die meist so vollgemüllt, dass man die Behälter nicht mehr sieht."

Spießigkeit herrscht hingegen vor der eigenen Haustür. Damit der Privatmüll vom Seitenlader geleert werden kann, stellen die Bürger ihre Tonne immer exakt an die vorgegebene Stelle. Gartenabfälle aber werden schon mal anderswo entsorgt. Nicht nur von Brandenburgern: Im Berliner Speckgürtel gibt es offenbar eine Art Mülltourismus.

Sehr zum Ärger von Egmont Hamelow, Umwelt-Dezernent im Landkreis Oberhavel. "Es ist in der Tat so, insbesondere was die Ablagerung von Bauschutt betrifft. Sogar die Ablagerung von Grünschnitt und solchen Dingen, die auch nichts in der Botanik zu suchen haben, erst recht nicht in der Nähe von Gräben und Vorflutern. Was uns wiederum in die Lage bringt, dass Wasser nicht richtig abfließen kann."