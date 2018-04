Bild: dpa/Wolfgang Kumm

Interview | Berliner Forscher erklärt Antisemitismus - "Antisemiten sind nach 1945 viel gewiefter geworden"

15.04.18

Ob an Schulen, bei Demonstrationen oder im Deutsch-Rap: Antisemitismus ist auf dem Vormarsch und zeigt sich oft in versteckten Formen. Antisemitismus-Forscher Uffa Jensen erzählt im Interview, wo Antisemitismus beginnt und wie man ihm am besten begegnet.



Viele sagen: Wer Israel kritisiert, dem wird sofort Antisemitismus vorgeworfen. Ist es antisemitisch, Israel zu kritisieren?

Es gibt rote Linien, die eine Kritik an Israel antisemitisch werden lassen. Zum Beispiel, wenn man Juden das Recht auf einen eigenen Staat abspricht, also Israel. Eine zentrale Lehre aus dem Holocaust ist, dass so ein Staat notwendig ist. Außerdem würde mit der Abschaffung des eigenen Staats für Juden faktisch ein erneuter Völkermord drohen.

Wie kann das konkret klingen, wenn Juden das Recht auf den eigenen Staat abgesprochen wird?

Auf Demonstrationen hört man immer wieder den Spruch: "From the river to the sea – Palestine will be free!" Übersetzt heißt das: "Vom Fluss bis zum Meer – Palästina wird frei sein!" Mit dem Fluss ist der Jordan gemeint, der die Grenze zwischen Israel und Jordanien bildet, und mit dem Meer das Mittelmeer. Zwischen Jordan und Mittelmeer befindet sich Israel. Mit dem Wunsch, für einen palästinensischen Staat Palästina dieses ganze Gebiet zu beanspruchen, wird Israel also das Existenzrecht abgesprochen.

Wie lässt sich – vielleicht auch berechtigte – Kritik an der Politik Israels von Antisemitismus trennen?

Man muss sich genau anschauen, wie Leute argumentieren: Wenn sie sehr auf Israel fixiert sind und es für das größte Problem der Weltpolitik halten, dann lauert dahinter oft Antisemitismus. Schon das Wort "Israel-Kritik" macht ja eine Doppelmoral deutlich. Gerade gibt es viel Kritik an Spanien wegen des Umgangs mit dem katalonischen Präsidenten Carles Puigdemont oder an den USA wegen der Politik Donald Trumps – aber niemand würde das Wort Spanien- oder USA-Kritik in den Mund nehmen. Und Kritik an der Politik Israels ist auch gar nicht so selten, wie manche es darstellen: Wenn man sich die Berichterstattung zum Nahostkonflikt anschaut, wird natürlich auch Israel kritisiert. Es ist also Quatsch, wenn Leute so tun, als dürfe man Israel auf keinen Fall kritisieren.

Viele, denen Antisemitismus vorgeworfen wird, sagen: "Ich hab gar nichts gegen Juden, ich habe sogar jüdische Freunde!" Kann man sie dann überhaupt noch antisemitisch nennen?

Ja. Schon die klassischen Antisemiten des 19. Jahrhunderts haben oft behauptet, dass sie jüdische Freunde hätten. Aber das spielt keine Rolle, denn man kann trotzdem antisemitische Sachen sagen. Außerdem stellt sich heutzutage jeder ins Abseits, der sich offen als Antisemit bezeichnet, und das wollen die Leute natürlich vermeiden. Antisemiten sind nach 1945 viel gewiefter geworden und wissen ihren Hass auf Juden besser zu verstecken, um ihn so publikumswirksamer verbreiten zu können.

Welche versteckten Formen des Antisemitismus gibt es?

Es geht schon mit bestimmten Worten und Formulierungen los: Statt "amerikanische Juden" wird dann "Ostküstenlobby" gesagt – durch solche Umschreibungen machen sich die Täter unangreifbar, und ihre Zielgruppe weiß trotzdem, worum es geht. Ein anderes Beispiel: Oft sprechen Antisemiten einfach von einer "gewissen Minderheit", wenn sie Juden und Jüdinnen meinen. Aber nicht nur einzelne Begriffe, auch ganze Verschwörungstheorien ranken sich um Juden.

Können Sie ein paar Beispiele nennen?

Die wichtigste und bekannteste dreht sich um die sogenannten "Protokolle der Weisen von Zion": Eine Fälschung des russischen Geheimdienstes von Anfang des 20. Jahrhunderts. Die "Protokolle" sollten der angebliche Beleg dafür sein, wie eine Gruppe von Juden plant, die Welt zu beherrschen. Sie sind in alle möglichen Sprachen übersetzt worden, waren Bestseller und sind es bis heute. Dass Juden angeblich die Welt beherrschen wollen, ist ein wiederkehrendes Muster antisemitischer Verschwörungstheorien. Auch hinter Schlagworten wie "Lügenpresse" stecken Vorstellungen, dass etwas zentral von oben gesteuert wird. Solche Überzeugungen können in einigen Fällen für Antisemitismus anfällig machen. Oft geht es auch um eine angebliche Kontrolle des weltweiten Finanzsektors. Wenn von der "Diktatur der Hochfinanz", einem angeblichen Unterschied zwischen "raffendem" und "schaffendem" Kapital oder "den Soros oder Rothschilds dieser Welt" die Rede ist, handelt es sich um antisemitische Verweise, zum Beispiel auf die Verschwörungstheorie um die deutsch-jüdische Familie Rothschild. Ab dem 18. Jahrhundert wurde sie als Bankiers-Familie bekannt, zwischenzeitlich gehörte ihr die größte Bank der Welt. Damals wie heute haben viele Menschen Probleme, globale Finanztransaktionen zu verstehen. Antisemitische Verschwörungstheorien bieten da einfache Erklärungen für komplizierte Zusammenhänge – auch deshalb sind sie so erfolgreich.

Wie lange schon?

Die klassischen Verschwörungstheorien über Juden sind vor allem im 19. Jahrhundert entstanden, aber schon im Mittelalter gab es die Vorstellung, dass Juden hinter Cholera und Pest stecken, weil sie Brunnen vergiften würden. Diese lange Historie schafft zusätzliche Probleme: Weil Vorurteile gegen Juden im Laufe der Geschichte nie ganz verschwunden sind, sagen manche Menschen: "Da muss ja was dran sein, wenn sich das so lange hält!"

Was können wir gegen Antisemitismus tun?

Wer mitbekommt, dass jemand etwas Antisemitisches sagt, sollte denjenigen damit konfrontieren – vorausgesetzt, man bringt sich damit nicht selbst in Gefahr. Wenn wir Leute auf geäußerte Vorurteile hinweisen, ist schon viel gewonnen. Im persönlichen Umfeld fällt das vielleicht schwerer als bei Fremden. Deshalb würde ich empfehlen, mit Fragen wie "Wo hast du das her?" oder "Warum ist dir das wichtig?" einzusteigen. Oft wird es dann trotzdem schnell konfrontativ, aber das lässt sich nicht vermeiden. Es ist immer wichtig klarzustellen, dass man antisemitische Äußerungen nicht gut findet. Und gerade mit Reaktionen wie "Ich hab doch gar nichts gegen Juden" oder "Ich bin auf keinen Fall ein Antisemit" sollte man sich nicht unbedingt zufrieden geben. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Antisemitismus seit 2.000 Jahren tief verwurzelt ist – jeder von uns ist tendenziell anfällig. Darum werde ich bei jedem, der einfach behauptet, er sei kein Antisemit oder Rassist, erst recht ein bisschen nervös. Das Gespräch führte Klaas-Wilhelm Brandenburg