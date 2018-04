Bild: imago

Interview | Neuköllner Jugendstadtrat Falko Liecke - "Wir brauchen eine bessere Bezahlung für Erzieherinnen"

12.04.18 | 07:01 Uhr

Bauten allein reichen nicht aus, um Kita-Plätze zu schaffen. Der Neuköllner Jugendstadtrat Falko Liecke (CDU) fordert im Interview bessere Bedingungen für Erzieher - und kritisiert die Pläne der Jugendsenatorin Sandra Scheeres (SPD).



rbb: Wie viele Kinder stehen bei Ihnen in Neukölln zurzeit auf der Warteliste für einen Kita-Platz? Falko Liecke: Momentan stehen wir vor der großen Herausforderung, 270 Kinder in Kitas zu vermitteln - und das macht uns richtig Probleme.

Baulich erlaubt sind laut Senat in Neukölln gut 1.400 Kita-Plätze, die aber nicht angeboten werden. Wie hoch ist die Zahl der Kita-Plätze, die nicht angeboten werden können, weil Ihnen schlicht Erzieherinnen und Erzieher fehlen? Wir gehen von etwa 1.000 Plätzen aus, möglicherweise ein bisschen mehr. Genau qualifizieren kann man es nicht. Das ist jedenfalls die Bedarfszahl, die wir derzeit sehen - und das stellt uns vor große Schwierigkeiten.

Das heißt, man könnte aktuell sagen: In Neukölln gäbe es ein Überangebot an Kita-Plätzen, wenn nur genug Personal da wäre für die Plätze, die baulich längst vorhanden sind? Ein Kita-Platz ist ja erst ein Platz, wenn wir ein Gebäude haben und eine Erzieherin oder ein Erzieher. Erst dann wird es zu einem Kita-Platz. Wenn eines der beiden Elemente fehlt, können wir diesen Platz nicht belegen. Momentan ist unser größtes Problem, dass wir keine Facherzieherinnen und -erzieher finden. Die zuständige Senatorin Sandra Scheeres (SPD) sieht als Lösungsmöglichkeiten unter anderem mehr Geld für die Erzieher, mehr Ausbildung und mehr Quereinsteiger. Ist das jetzt akut ein sinnvolles Paket? Wir brauchen in jedem Fall attraktive Rahmenbedingungen, um neue Erzieherinnen und Erzieher an Bord zu holen. Dazu gehört eine Ausbildungsvergütung, von dem die Menschen während ihrer Ausbildung leben können. Wir brauchen eine deutlich bessere Bezahlung für die Erzieherinnen und Erzieher. Wir brauchen auch in besonderen Brennpunkten besondere Zulagen. Ich wollte das schon mal einführen, wurde aber vom Finanzsenator gestoppt mit dem Hinweis, dass ich persönlich haftbar werde, wenn ich das tue. So kann man keine Politik im Sinne der Menschen betreiben, für die wir verantwortlich sind.

Das alles löst aber das aktuelle Problem nicht, denn es gibt ja bundesweit keine Erzieher. Frau Scheeres ist auf der Suche nach Lehrern ja nach Österreich gegangen und hat geworben. Gibt es irgendwo einen Pool, aus dem man noch Personal ziehen könnte? Es gibt leider keinen Pool, sonst würden wir ihn nutzen. Wir müssen jetzt erst einmal mit dieser Fehlentwicklung leben, bis die Kapazitäten aufgebaut worden sind, bis also wieder neue Erzieherinnen und Erzieher ausgebildet worden sind. Das dauert. Es ist übrigens auch keine Lösung, das Problem, wie von Frau Scheeres vorgeschlagen, mit Sozialassistenten, Logopäden oder Ergotherapeuten zu bewältigen. Das funktioniert definitiv nicht, denn wir wollen ja nach dem Berliner Bildungsprogramm eine gewisse Qualität haben. Und die kann so nicht erzielt werden. Wir müssen jetzt also diese Durststrecke durchlaufen. Ich denke auch nicht, dass die Lösung darin besteht, aus Spanien oder dem übrigen Europa Erzieherinnen und Erzieher anzuwerben, sondern wir müssen die Ausbildungskapazitäten für die Kitas erhöhen.

Dem widerspricht sicherlich niemand. Allerdings dauert so eine Ausbildung. Können in der Zwischenzeit denn Logopäden und Sozialarbeiter eine Krücke sein, um die Durststrecke, von der Sie reden, ein bisschen besser zu überstehen? Das ist in der Tat eine Krücke - und ich glaube nicht, dass das im Wesentlichen den Qualitätsanspruch erfüllt, den wir an Kitas stellen. Wir wollen die Kinder fit machen für die Schule und sie vorbereiten aufs Leben. Sie müssen außerdem eine gute Sprachförderung bekommen, was übrigens auch eine große Baustelle ist: Wir haben nicht genug Sprachförder-Erzieher, um Kinder besonders zu fördern, die dahingehend große Probleme haben. Die Pläne des Senats sind jetzt jedenfalls erst einmal ein Vehikel, mit dem wir irgendwie zurechtkommen müssen. Aber unbefriedigend ist es in jedem Fall. Mich ärgert ganz besonders, dass alle unsere Hinweise, nicht nur aus Neukölln, sondern aus vielen anderen Bezirken, immer wieder negiert wurden. Die Jugend-Senatorin sagt, wir hätten kein Problem, es werde nur eine Sau durchs Dorf getrieben. Mit so einer Argumentation können wir diesem Problem nicht begegnen.

Das Interview führte Ute Schuhmacher, rbb-Landespolitik Berlin.



Sendung: Inforadio, 12.04.2018, 06:00 Uhr