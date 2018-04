Bild: dpa/Jens Wolf

Interview | Andrea Lemke vom Deutschen Pflegerat - "Nur weil wir in Deutschland suchen, kommen nicht alle her"

04.04.18 | 07:55 Uhr

Für seinen Vorschlag, vermehrt Pflegepersonal aus dem Ausland zu werben, erntet Bundesgesundheitsminister Jens Spahn viel Kritik. Andrea Lemke vom Deutschen Pflegerat berichtet im Interview von eigenen Erfahrungen und worauf es dabei ankommt.

rbb|24: Frau Lemke, auch in Berlin fehlt Pflegepersonal. Nach aktuellen Schätzungen des Senats werden bis 2030 rund 8.000 zusätzliche Fachkräfte benötigt. Was halten Sie von dem Vorstoß des Gesundheitsministers, dafür vermehrt Pflegekräfte aus dem Ausland zu werben? Grundsätzlich ist dem nichts entgegenzusetzen. Das kann jedoch nur ein Mosaikstein sein, um punktuell die Not zu lindern. Dass die Anwerbung von ausländischen Pflegekräften das gesamte Problem des Fachkräftemangels in der Pflege beheben soll, sehe ich nicht. Zumal es das ja bereits seit Jahren gibt - gerade bei uns in Berlin.

Welche Erfahrungen haben Sie denn mit Pflegekräften aus dem Ausland gemacht? Die sind unterschiedlich. In der Geburtsmedizin haben wir bei den Hebammen durchaus positive Erfahrungen mit dem Anwerben von Mitarbeitern aus Italien oder Spanien gemacht. Deren Integration läuft problemlos. Ich weiß auch von Kollegen der Vivantes-Krankenhäuser, dass der Austausch mit Vietnam gut funktioniert. Das ist ja ein Modell: Sie arbeiten hier, schicken Geld nach Hause, so dass das für beide Seiten eine Win-Win-Situation darstellt. Die Pflegekräfte sind sehr gut, so dass wir uns jetzt entschlossen haben, auch eine Klasse mit Vietnamesen aufzumachen. Aber natürlich muss vor allem in manchen Bereichen die sprachliche Kompetenz stimmen. Bei rund 2.000 Geburten pro Jahr haben wir oft Risikoentbindungen. Da ist eine schnelle und verständliche Interaktion mit den Ärzten zum Teil lebensentscheidend.



Zur Person privat Andrea Lemke, 57, ist Pflegedirektorin des Evangelischen Waldkrankenhauses Spandau. Außerdem ist sie Vizepräsidentin des Deutschen Pflegerates e.V., der sich für die Interessen der beruflichen Pfleger und Hebammen einsetzt.

Genau das hat die Stiftung Patientenschutz kritisiert: Mit mangelnder Sprachkenntnis sei eine angemessene Pflege gar nicht möglich. Da wo Sprachkenntnisse nicht ausreichend vorhanden sind, haben wir ein Problem. Wenn ein alter Mensch, der sich sowieso schon schwer mitteilen kann, auf Unverständnis stößt, wird es schwierig. Pflege ist ein interaktives Geschehen zwischen Patient und Pflegekraft, was natürlich ganz viel mit Sprache zu tun hat. Wir haben ja in den Kliniken die Mindestvoraussetzung B2 [das vierte von insgesamt sechs Sprachniveaus (die Red)], was zugegebenermaßen schon nicht besonders hoch ist. Aber in den Einrichtungen außerhalb der Kliniken sieht es wesentlich schwieriger aus. Deshalb ist Sprache die Grundvoraussetzung für gute Pflege. Da kommt es aber auf die Dosis an. Wenn ich ein ganzes Team mit ausländischen Pflegekräften habe, wird es schwierig.

Herr Spahn hat ja vor allem Pflegekräfte aus EU-Ländern im Blick, um bürokratische Hürden möglichst klein zu halten. Ist deren Qualifikation denn mit der hiesigen zu vergleichen?

Wir haben ja seit Jahren Erfahrungen mit den osteuropäischen Ländern, vor allem mit Kollegen aus Polen und Russland. Da gibt es Anerkennungsverfahren, die beim Landesamt für Gesundheit und Soziales anhängig sind. Dort ist also bekannt, was und wie die Ausbildungen anerkannt werden. Das geht aber nicht mit jedem Land. So können zum Beispiel viele nicht in der Kinder-Krankenpflege arbeiten, weil es diesen speziellen Beruf in den meisten Ländern gar nicht gibt.



Ihre Kollegin beim Deutschen Pflegerat, Christine Vogler, hat im ARD-Morgenmagazin gesagt, dass die meisten der im Ausland angeworbenen Pflegekräfte schnell wieder in ihr Heimatland zurückkehrten - weil die Arbeitsbedingungen hier so schlecht seien.

Nein, das kann ich nicht sagen. Das liegt doch oft auch an dem sozialen Umfeld. Weil es eine große spanische Comunity in Berlin gibt, kommen auch viele Spanier. Die Spanier, die bei mir arbeiten, sind auch immer noch da. Wenn ich aber viel Familie in Spanien habe, dann gehe ich zurück. Sobald sich dann noch die Situation auf dem Arbeitsmarkt verbessert, ist so ein Schritt auch verständlich. Wir müssen ja auch nicht glauben, nur weil wir in Deutschland jetzt suchen, kommen die alle hierher. Das ist Quatsch. Wir sind nicht der Nabel der Welt. Und: Wir tun den Ländern zum Teil nichts Gutes damit. Wenn ich nach England, Italien oder Polen schaue, da werden auch tausende Pfleger gesucht. Man sollte sich dann schon auf die beschränken, die qualifiziert sind, aber vor Ort keine Stelle finden.

Berlins Pflege-Senatorin Dilek Kolat sprach in Bezug auf Spahns Vorschlag von "Aktionismus" und fordert beispielsweise verpflichtende Personalmindeststandards. Welche Maßnahmen würden Sie ergreifen, um dem Personalmangel in der Pflege zu begegnen? Es gibt mit Sicherheit keinen Königsweg. Das Anwerben von ausländischen Mitarbeitern reicht jedenfalls nicht aus. Wir müssen selber ausbilden, dafür brauchen wir Investitionen in die Ausbildung. Und dann müssen wir uns fragen - das sage ich auch als Bürgerin dieses Landes - wie viel uns Pflege künftig wert sein soll. Allein personelle Untergrenzen werden nicht ausreichen - dann müssen bestimmte Abteilungen oder sogar ganze Kliniken schließen. Das Gespräch führte Mark Allhoff, rbb|24



