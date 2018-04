Schon bevor das passierte habe ich meine Kippa nicht mehr offen getragen. Meine Frau hatte mich gebeten, eine Mütze oder einen Hut zu tragen – vor allem, wenn ich mit den Kindern unterwegs war. Denn ich wurde immer wieder an Plätzen, wo sich junge Leute mit islamischen Migrationshintergrund versammelt haben, zumindest verbal angegangen. Ich nehme an, dass die Täter mich irgendwie anderweitig identifiziert haben. Sie hatten tagelang in der Gegend herumgelungert. Vielleicht war ich einmal im Laden gegenüber und hatte keinen Hut über der Kippa aufgesetzt, und sie haben mich so erkannt.

Es gibt eine ganze Reihe von Stadtteilen in Berlin und auch in Deutschland, wo ich das offene Tragen einer Kippa für gefährlich halte. In einigen Vierteln und Kiezen ist der Judenhass dominanter. Doch tendenziell kann einem das überall in Berlin passieren, auch in gutbürgerlichen Vierteln. Aber ich glaube, dass Stadtteile wie Neukölln wesentlich gefährlicher sind als andere. Dort ist es absolut nicht empfehlenswert, sich als Jude identifizieren zu lassen. Neukölln ist diesbezüglich ein ganz schlimmer Hotspot. Es gibt andere Stadtteile in der Innenstadt, wo es normalerweise gut geht.

Ich denke ja. Wobei man auf keinen Fall einäugig sein darf. Es ist zunächst einfach eine Tatsache, dass sehr viele Menschen aus Ländern gekommen sind, in denen Judenhass fast schon Teil einer staatstragenden Ideologie und in mehreren Generationen tief verwurzelt ist. In der islamisch-arabischen Welt gibt es seit 1.300 Jahren die traurige Geschichte des Judenhasses. So ist für die jüdische Community ein großes bedenkliches Potenzial mitgekommen.



Man darf das aber nicht als singuläres Problem sehen. Es steht natürlich auch in Wechselwirkung zum Judenhass in der Mehrheitsgesellschaft. Wenn wir über Antisemitismus reden ist mit ganz wichtig, dass wir uns nicht nur mit migrantischen Communities und Communities mit islamischem Hintergrund auseinandersetzen. Sondern wir sollten eben auch ganz klar benennen, dass er in der Mehrheitsgesellschaft – an den extremen Rändern, aber auch in der Mitte – weit verbreitet ist. Die relativ hohe Akzeptanz oder Verbreitung von Judenhass in der Mehrheitsgesellschaft ist unter Umständen etwas, was den migrantischen Communities Öl nochmal ins Feuer gießt.