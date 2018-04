imago Audio: Inforadio | 10.04.2018 | Interview mit Tim Renner | Bild: imago

Interview | Ex-Kulturstaatssekretär Tim Renner - "Facebook hat den Mehrwert und daher die Verantwortung"

11.04.18 | 08:55 Uhr

Facebook-Chef Mark Zuckerberg spricht am Mittwoch vor dem US-Kongress über den Datenmissbrauch. Auch hier werden Forderungen nach schärferen Regularien lauter. Tim Renner, früherer Kulturstaatssekretär in Berlin, hat konkrete Vorstellung darüber, was sich ändern soll.

rbb: Herr Renner, Sie vertreten die These, dass die Leute soziale Medien auf dieselbe Weise nutzen wie traditionelle Medien. Deswegen sagen Sie: Nehmt Facebook an die Leine, reguliert es, genau wie andere Medien. Sollten für Facebook auch Regeln wie Presserecht und Sorgfaltspflicht gelten?

Tim Renner: Richtig. Es ist ja geregelt: Ein definiertes Medium darf keine Falschmeldung verbreiten, ist zur Gegenprüfung verpflichtet, es sind ethische Grenzen gesetzt. Schwer zu verstehen, weshalb das für Social Media nicht gilt. Ganz eindeutig geht es hier um ein Medium, um eine mediale Verbreitung. Also brauche ich auch dieselbe mediale Kontrolle, der etwa eine Rundfunkanstalt oder eine Zeitschrift unterliegt. Das ist natürlich nicht bei jedem einzelnen Posting möglich. Aber man kann sich etwa sehr wohl anschauen, was starke Peaks hat, was häufig geklickt wird, häufig verbreitet wird. Und überprüfen: Entspricht das wirklich der Wahrheit? Das müsste man gegenrecherchieren und im Zweifel auch blocken. So wird verhindert, dass in der Masse Sachen verbreitet werden, die irreführend, aufwiegelnd und Gesellschaft zersetzend sind.

Facebook sagt - und das wird juristisch auch so behandelt - es seien nicht ihre Inhalte, die dort verbreitet werden, sondern Inhalte der Nutzer, die etwas teilen. Warum ist Ihrer Meinung nach Facebook dennoch ein Medium? Das Prinzip von Facebook besteht darin, interessant zu sein durch Inhalte, die Sie, ich und andere dort posten. Damit verdienen die Betreiber Geld. Wer aus den Inhalten den Mehrwert zieht - und das ist Facebook als Werbeplattform - der hat auch die Verantwortung. So ist es auch bei Print, Radio und Fernsehen. Ich sehe nicht ein, wieso es im Internet anders sein soll.

Sie fordern eine Art Redaktionsteam, doch das wäre letztlich nur ein Reparaturbetrieb: Es kann nicht vorab entscheiden, was veröffentlicht wird. Sind Sie zuversichtlich, dass man früh genug mitkriegt, wo etwas passiert und dann Dinge gegenchecken kann?

Eine Richtigstellung macht jede Zeitschrift, jede Zeitung und auch Ihr Sender. Würde man feststellen, dass von Herrn Renner wöchentlich Blödsinn, Gefälschtes oder Diffamierendes kommt, wäre es angebracht zu sagen: Den blocken wir. Auch in Sozialen Medien sollte genau dort, wo der Inhalt sonst gepostet worden wäre, stehen: Unsere Gegenrecherche hat erwiesen, dass sich das nicht so verhält. Und hier ist der Link dahin, wo es richtig gestellt ist.

Was würde das für die private Kommunikation auf Facebook bedeuten?

Wir reden hier über Tausende und Abertausende von Likes, die man haben muss, um wirklich richtig massiv vom Algorithmus gepusht zu werden. Da reicht es nicht, dass ich irgendwie verkünde: Oma Erna hat Geburtstag.

Was Sie fordern, müsste man global organisieren. Wo sehen Sie die Zugriffsmöglichkeiten? Was bräuchte man an internationaler Zusammenarbeit?

Man bräuchte zumindest eine europäische Einigung. Deutschland alleine ist als Macht nicht groß genug, ein gesamtes EU-Europa ist es. Natürlich könnte die EU sagen: Wir wollen, dass die Daten unserer Bürger bei uns bleiben. Wir wollen, dass gewisse rechtliche Standards eingehalten werden. Sonst operierst du hier bei uns nicht.

Ihre Zuversicht wäre, dass Europa gemeinsam genug Gewicht auf die Waage bringt, um Veränderungen tatsächlich herbeizuführen?

Auf jeden Fall. Bei Facebook kommt 31 Prozent des Geschäfts aus Europa. Wenn Europa einem Betreiber ganz klar sagt, da gibt es Regularien, an die hältst du dich jetzt, dann wird er sich zehnmal überlegen, ob er das ignoriert und einen Wettbewerbsnachteil hat oder gar ein Drittel seines Markts an andere verliert.

Haben Sie im Zuge dieser ganzen Diskussion mal drüber nachgedacht, Ihren eigenen Facebook-Account zu löschen?

Das kommt nicht in Frage, weil es für mich ein sehr starker Kanal ist. Ich habe über 11.000 Follower, die zwar nicht meine "Freunde" sind, aber angucken, was ich da treibe. Dazu habe ich über 4.000 Menschen, die ich tatsächlich kenne in meiner Friends-Liste. Ich gebe meine Kommunikationen an fünfzehntausend Leute und nochmal multipliziert an deren Freunde weiter. Insofern sehen Sie auch an meinem Beispiel, welche Macht dahinter steht, nicht nur, um Meinungen zu treiben. Ich habe als ganz normaler Facebook-Nutzer einen höheren Reach als so manche Zeitung oder Zeitschrift. Das würde einen Teil meines Geschäfts bedrohen, wenn ich da so ohne weiteres rausgehe.

Alex Krämer, Inforadio, führte das Interview mit Tim Renner. Das vollständige Gespräch können Sie mit Klick auf das Audiosymbol im Header des Artikels nachhören.