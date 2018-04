rbb/David Donschen Audio: rbb|24 | 25.04.2018 | Dow Glikman im Gespräch mit David Donschen | Bild: rbb/David Donschen

Interview | Dow Glikman, Kippa-Träger - "Der Beifahrer streckt den Arm aus und ruft: 'Heil Hitler!'"

25.04.18 | 13:48 Uhr

Dow Glikman (18) ist Israeli, gläubiger Jude und Kippa-Träger. Der Lehramts-Student wohnt in einem jüdischen Wohnheim in Berlin-Mitte. Der Vorfall am Helmholtzplatz ist für ihn kein Einzelfall. Er selbst trägt oft Kippa und hat dabei schlechte Erfahrungen gemacht.

rbb: Dow, trägst du deine Kippa immer offen? Dow Glikman: Das hängt von dem Ort ab, an dem ich gerade bin. In Mitte und Prenzlauer Berg, wo ich wohne, laufe ich gerne offen herum. Hier bewege ich mich zwischen Freunden und Bekannten. Es gibt viele jüdische Mitbürger, junge Familien. Hier ist man eine Kippa gewohnt. Weiter außerhalb ist die Kippa eher unbekannt, da verdecke ich sie eher. An der Uni während der Vorlesung nehme ich sie ab. Die blöden Blicke sind ja auch nicht immer nett.

Dow Glikman trägt oft Kippa und wurde dabei antisemitisch beschimpft. | Bild: rbb/David Donschen

Wie sieht es in Bezirken wie Kreuzberg oder Neukölln aus? Wenn ich meinen Cousin in Kreuzberg besuche, dann bin ich eher ohne Kippa oder mit Cap darüber unterwegs. In Neukölln bedecke ich sie meistens – aber ich muss sagen, dass ich da nicht so oft unterwegs bin. Würdest du mit einer Kippa über die Sonnenallee gehen? Das ist gefühlt die Frage des Jahrhunderts – ich weiß es nicht. Israel und das Judentum werden oft in einen Topf geworfen. Wie das an der Sonnenallee ist, weiß ich nicht. Was hast du für ein Gefühl, wenn du die Kippa versteckst? Es ist schade, dass genau hier in Berlin machen zu müssen beziehungsweise dass ich mich so fühle, dass ich das machen muss. In einer Stadt, die sonst so offen und so breit gefächert ist.

Dow Glikman rbb/David Donschen Dow Glikman wurde in Israel geboren. Mit seiner Familie zog er 2003 nach Deutschland. Seit September 2017 lebt er in Berlin und studiert an der Humboldt-Universität Biologie und Physik auf Lehramt. Er wohnt in einem jüdischen Studierendenwohnheim in der Brunnenstraße.

Du bist in Israel groß geworden. Dort ist es völlig normal, Kippas zu sehen. Wie war das für dich am Anfang in Berlin, hast du dich herangetastet oder sie einfach aufgesetzt? In meiner Familie trägt kaum einer Kippa außerhalb der Feiertage. Als ich nach Berlin kam, bin ich so langsam dazu gekommen. Anfangs dachte ich: "Okay ich lasse sie immer verdeckt. Du weißt nicht, wer auf der Straße unterwegs ist. Du willst keine Probleme." Dann bin ich vor einigen Wochen zu dem Schluss gekommen, dass ich keinen Bock auf Käppi habe, weil es zu warm ist und habe es einfach abgenommen. Ich bin durch den Mauerpark gelaufen und habe gemerkt: Es ist kein Problem. Hast du denn auf der Straße irgendwelche negativen Erfahrungen gemacht? Leider ja. Ich bin im Prenzlauer Berg über die Straße gelaufen und trug eine etwas schrillere, hellere Kippa. Mitten auf der Kreuzung ist ein Auto stehen geblieben, der Beifahrer streckt den Arm aus und ruft: "Heil Hitler". Fenster zu, fährt weg. Ich war danach sehr perplex. Ich war mit einer Freundin unterwegs, ganz normal mitten im Gespräch. Dann sehe ich das und dann sind sie schon wieder weg. Wenn man über die Kippa ins Gespräch kommt, gibt es negative und positive Reaktionen.

Was für Reaktionen sind das? Es ist immer unterschiedlich. Manchmal ist es einfach nur ein Kopfnicken von Menschen, die das cool finden. Manchmal wird man von einer Oma angesprochen, die sagt: "Erzählen Sie mal." Meistens sind es direkte Fragen wie "Sind Sie Jude?" oder so. Manche Leute fangen auch an, ihre ganze Lebensgeschichte zu erzählen. Ich finde das spannend. Welche Fragen wurden dir schon gestellt? Fragen oder Kommentare, die da kommen, sind zum Beispiel: "Schämen Sie sich nicht? Müssen Sie denn unbedingt provozieren?" Ganz ehrlich: Eine Kippa ist im Grundprinzip kein politisches Statement. Es ist ein religiöses Gebot, eine Tradition, mit der man Demut zeigt. Damit geht man nicht auf die Straße, um jemandem etwas zu zeigen oder ihn zu provozieren.

Innerhalb der jüdischen Gemeinde gibt es die Diskussion: Sollen wir nach den antisemitischen Vorfällen offen Kippa tragen? Ich bin prinzipiell ein Mensch, der sagt: "Mach es, wenn du dich dafür bereit fühlst." Weil das auch eine sehr private Sache ist. Aber wenn ich mir das Ganze so anschaue, frage ich mich, warum ist es zum Beispiel kein Problem mit einem Kreuz am Hals herumzulaufen oder mit einem Kopftuch? Ich wünschte, es wäre genauso normal, mit einer Kippa herumzulaufen. Jetzt gab es dieses Video von dem arabischen Israeli, der eine Kippa getragen hat und dann von einem Syrer im Prenzlauer Berg mit einem Gürtel angegriffen wurde. Wie ging es dir, als du dieses Video gesehen hast? Ich war sehr schockiert. Man kennt das mit den Beschimpfungen. Aber dass jemand einen Gürtel zückt, das sind schon arg brutale Methoden. Ich war auch sehr enttäuscht von den Reaktionen. Es gab Zeitungen, die haben darüber geschrieben, inwiefern muslimischer Antisemitismus legitim und die Antisemitismus-Debatte unnötig sei. Diese Reaktionen haben mich noch mehr schockiert. Dass es einen Grund geben könnte, warum man Antisemitismus ausleben kann. Nein, den gibt es nicht! Jegliche Anfeindungen gegen Menschen, egal aus welchen Gründen, soll es nicht geben. Wie groß schätzt du das Problem des Antisemitismus in Berlin ein? Ich glaube, das Problem lässt sich gut beobachten, wenn man eine Synagoge mit einer Kirche vergleicht. Es ist nicht das, was drin ist, was den Unterschied macht. Es ist die Polizeiwache davor. Vor meinen Haus steht Polizeischutz, weil dort eine Synagoge ist. So lange ich jeden Tag an dieser Wache durch eine Pforte vorbeigehen muss, werde ich immer daran denken. Jeden Tag. Das Interview führte David Donschen