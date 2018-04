An Berliner Gerichten sollen Justizmitarbeiter besser geschützt werden. In diesem Jahr sollen 264 Schutzwesten angeschafft werden, wie die Justizverwaltung mitteilte. Im vergangenen Jahr wurden Tausende Messer an den Eingängen sichergestellt.

Die Einlasskontrollen an Berlins Gerichten sollen für Justizmitarbeiter sicherer werden. In diesem Jahr werden 264 Schutzwesten angeschafft, wie die Justizverwaltung auf dpa-Anfrage mitteilte. Die Kosten liegen bei einer halben Million Euro. Es seien die gleichen Westen wie für Polizisten.



Am Amtsgericht Tiergarten erhielten die Wachtmeister bereits im vergangenen Jahr diese Ausrüstung. Mit 258 Westen sei das Gericht voll ausgestattet worden. Nun werde der Schutz der Mitarbeiter auch an anderen Gerichten weiter ausgebaut, hieß es.