Israels Botschafter im Brandenburger Landtag - "Es darf keine Toleranz für Antisemitismus geben"

25.04.18 | 11:09 Uhr

Nach mehreren Vorfällen haben jüdische Gemeinden in ganz Deutschland zu einer Solidaritätsaktion aufgerufen: Kippa tragen für eine Stunde. Im Brandenburger Landtag warnte der israelische Botschafter vor einer neuen Art von Antisemitismus.



In mehreren deutschen Städten wird am Mittwoch zur Teilnahme an Solidaritätsaktionen mit der jüdischen Gemeinschaft und gegen Antisemitismus aufgerufen. In Berlin, Erfurt, Potsdam, Magdeburg und Köln sollen bei Kundgebungen die Teilnehmer als Zeichen der Solidarität eine Kippa tragen, die traditionelle jüdische Kopfbedeckung.

Der israelische Botschafter in Deutschland, Jeremy Issacharoff, sagte in einer Rede im Potsdamer Landtag, die Freiheit in Deutschland werde durch den Antisemitismus angegriffen. Dafür dürfe es "keine Toleranz geben". Heute komme dieser Hass auf Juden oft als Kritik am Staat Israel einher, so Botschafter Issacharoff. Oft aber schlage diese Kritik schnell in "klassischen Antisemitismus" um. Dem müsse man v.a. durch Bildung begegnen. Man könne nicht die Geschichte ändern, die Geschichte könne aber uns ändern, sagte der Botschafter. Zugleich rief er dazu auf, den Jugendaustausch zwischen Deutschland und Israel auszubauen.

Unter dem Motto "Berlin trägt Kippa"werden am Abend vor dem Jüdischen Gemeindehaus in der Fasanenstraße (Charlottenburg) etwa 1.000 Menschen erwartet. Als Redner werden unter anderem der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD), Zentralratspräsident Josef Schuster, der Berliner evangelische Bischof Markus Dröge und Grünen-Poliktiker Cem Özdemir erwartet, wie es in der Ankündigung heißt. Auslöser der Kundgebungen ist der gewalttätige Übergriff auf zwei Kippa tragende Männer am Dienstag in der vergangenen Woche in Berlin-Prenzlauer Berg.

Zentralrat der Muslime unterstützt "Berlin trägt Kippa"

Der Zentralrat der Muslime unterstützt die Solidaritätskundgebung in Berlin. Es gehöre zu seinen tiefsten islamischen Glaubensüberzeugungen, gegen jede Form von Menschenfeindlichkeit und Rassismus Gesicht zu zeigen, sagte der Zentralrats-Vorsitzende Aiman Mazyek dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auch der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, rief zum Tragen der Kippa als Zeichen der Solidarität auf. "Wenn man gegen Islamophobie vorgehen will, dann kann man auch Antisemitismus nicht dulden", sagte Sofuoglu der Berliner Zeitung. "Wir wissen im Übrigen, wozu Antisemitismus in der deutschen Geschichte geführt hat." Sofuoglu hob hervor, die Türkische Gemeinde trage in diesem Zusammenhang eine große Verantwortung – "egal ob der Antisemitismus von rechts kommt oder aus muslimischen Kreisen".



Orthodoxe Gemeinde spricht von "Wohlfühlstunde"

Die Israelitische Synagogen-Gemeinde (Adass Jisroel) zu Berlin forderte die deutsche Gesellschaft zu Solidarität mit Juden auf. "Angesicht der sichtbaren Zunahme antisemitischer Angriffe wird zu dieser rührenden Geste aufgerufen, mit Polizeischutz sich massenhaft eine Kippa für eine volle Wohlfühlstunde aufzusetzen", teilte die Adass Jisroel mit. "Zugleich werden aber Juden weiter davor gewarnt, durch das Tragen einer Kippa im Alltag als Juden erkennbar zu werden." Dies zeuge von Hilflosigkeit. Die Gemeinde, die der Tradition des aufgeklärten orthodoxen Judentums folgt, erinnerte zudem daran, dass vor dem Zweiten Weltkrieg allein in Berlin mehr als 200.000 Juden lebten. "In den 30er und 40 Jahren stand die überwältigende Mehrheit der deutschen Bevölkerung dem nationalen Vorhaben des NS-Staates 'Deutschland ohne Juden' nicht gerade ablehnend gegenüber", hieß es in dem Aufruf. Nach Kriegsende und der Kapitulation des Deutschen Reiches sei zwar der staatlich organisierte Antisemitismus aus der Öffentlichkeit verschwunden, im Privaten habe er sich jedoch in vielen deutschen Familien konserviert.



Maas und Barley setzen sich gegen Antisemitismus ein

Außenminister Heiko Maas (SPD) rief dazu auf, Opfer von Antisemitismus nicht alleine zu lassen. "Wir dürfen niemals zulassen, dass Antisemitismus in Deutschland wieder alltäglich wird", sagte Maas dem Tagesspiegel. "Wenn junge Männer bei uns bedroht werden, nur weil sie eine Kippa tragen, müssen wir deutlich machen: Sie sind nicht allein." Grundsätzlich gelte: "Niemand darf bei uns wegen seiner Herkunft, seiner Hautfarbe oder seiner Religion diskriminiert werden." Justizministerin Katarina Barley (SPD) drohte antisemitisch motivierten Tätern am Mittwoch mit der Härte des Rechtsstaats. "Wer Jüdinnen und Juden attackiert oder beschimpft, wer ihre Synagogen und Friedhöfe angreift und beschmiert, muss mit allen Mitteln unseres Rechtsstaates zur Verantwortung gezogen werden", sagte sie. "Jüdisches Leben ist Teil unserer Kultur. Ein Angriff darauf ist ein Angriff auf uns alle."



