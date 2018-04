Bild: imago/Seeliger

Solidaritätsaktion am Mittwochabend - Auch Potsdam trägt Kippa

23.04.18 | 18:15 Uhr

Nach dem antisemitischen Angriff auf einen jungen Israeli und seinen Begleiter in Berlin wollen auch christliche und jüdische Gemeinden in Potsdam ein Zeichen der Solidarität setzen. Am Mittwoch planen sie ein Friedensgebet und einen Umzug durch die Innenstadt.



Unter dem Motto "Potsdam trägt Kippa" laden die evangelische Nagelkreuzgemeinde, die jüdische Gemeinde und die Synagogengemeinde am Mittwoch zu Friedensgebeten und einem feierlichen Umzug ein. Damit reiht sich Potsdam ein in die Solidaritätsaktionen in Berlin, Erfurt, Köln und Frankfurt am Main am Mittwoch. Das Zeichen gegen Antisemitismus soll um 18 Uhr in der Seelenbinderstraße vor dem Gemeindehaus der jüdischen Gemeinde mit einem Friedensgebet starten, wie die Nagelkreuzgemeinde am Montag mitteilte. Auch die muslimische Gemeinde sei angefragt.

Feierlicher Umzug führt zum Brandenburger Tor

Anschließend wollen die Teilnehmer in einer Prozession durch die Innenstadt zum Brandenburger Tor ziehen. Der Umzug soll über die Seelenbinderstraße und Schloßstraße führen, in die Ebert-Straße münden und dort in die Brandenburger Straße einbiegen, um zum Brandenburger Tor zu gelangen. "Wir bitten alle Menschen guten Willens, mit uns gemeinsam zu zeigen, dass wir uneingeschränkt an der Seite unserer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger stehen", heißt es in dem Aufruf [garnisonkirche-potsdam.de]. Dabei werden die jüngsten antisemitischen Vorfälle und Übergriffe in Deutschland scharf verurteilt.

"Öffentlichen Raum weder islamistischen noch rechtsextremen Antisemiten überlassen"

Hintergrund der Solidaritätsaktion ist der gewalttätige Übergriff auf zwei Kippa tragende Männer am vergangenen Dienstag in Berlin-Prenzlauer Berg. Der 21-jährige Israeli und sein Freund waren am Dienstagabend in Berlin unterwegs und trugen dabei die traditionelle jüdische Kopfbedeckung Kippa. Auf der Straße wurden sie von drei arabisch sprechenden Männern antisemitisch beschimpft. Einer der Männer schlug mit einem Gürtel auf den 21-Jährigen ein und versuchte, ihn mit einer Flasche zu schlagen.

Der Angriff hatte empörte Reaktionen von Politikern und Vertretern verschiedener Institutionen ausgelöst. Gegen den mutmaßlichen Täter, einen 19-jährigen palästinensischen Syrer, wurde inzwischen Haftbefehl erlassen. Nach dem Vorfall hatte bereits der Sprecher des Berliner Jüdischen Forums für Demokratie und gegen Antisemitismus, Levi Salomon, dazu aufgerufen, verstärkt auf den Straßen Kippa zu tragen. Wir müssen diesen Kampf aufnehmen und in der Öffentlichkeit wieder sichtbar werden, sagte Salomon: "Wir dürfen den öffentlichen Raum weder islamistischen noch rechtsextremen Antisemiten überlassen."

Solidaritätsaktion auch in Berlin

Die Jüdische Gemeinde zu Berlin organisiert am Mittwoch eine Solidaritätskundgebung unter dem Motto "Berlin trägt Kippa". Sie ruft alle Berliner dazu auf, bei der Veranstaltung um 18 Uhr vor dem Jüdischen Gemeindehaus in der Fasanenstraße in Charlottenburg eine Kippa zu tragen. Auf der Rednerliste stehen laut den Organisatoren Josef Schuster vom Zentralrat der Juden, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und Gideon Joffe von der Jüdischen Gemeinde. Sendungen: Brandenburg Aktuell und Abendschau, 25.04.2018, 19.30 Uhr