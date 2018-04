Bild: imago

Grundsatzurteil des Europäischen Gerichtshofes - Kirchliche Arbeitgeber dürfen Konfession nicht immer fordern

17.04.18 | 11:56 Uhr

Wer sich bei der Diakonie, der Caritas oder anderen kirchlichen Arbeitgebern bewirbt, wird oft nur eingestellt, wenn er Mitglied einer Kirche ist. Das ist laut einem EuGH-Urteil nicht in jedem Fall zulässig. Die Entscheidung könnte Folgen für Hunderttausende Stellen haben.

Kirchliche Arbeitgeber dürfen nicht bei jeder Stelle von Bewerbern eine Religionszugehörigkeit fordern. Das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg am Dienstag entschieden. Damit hat sich eine Frau aus Berlin mit ihrer Klage durchgesetzt. Sie hatte sich 2012 beim Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung in Berlin-Mitte beworben. In der Ausschreibung für eine befristete Referentenstelle für das Projekt "Parallelberichterstattung zur UN-Antirassismuskonvention" forderte die Diakonie die Zugehörigkeit zu einer protestantischen Kirche. Bewerber sollten diese in ihrem Lebenslauf ausweisen. Die Klägerin wurde nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Da sie annahm, sie habe die Stelle wegen ihrer Konfessionslosigkeit nicht bekommen, klagte sie wegen religiöser Diskriminierung und forderte knapp 10.000 Euro Entschädigung. Der Fall ging in Deutschland mit widersprüchlichen Urteilen durch die Instanzen. Das Bundesarbeitsgericht bat die Kollegen in Luxemburg schließlich um Klärung, wie das EU-Diskriminierungsverbot auszulegen sei.

Konfession darf nur gefordert werden, wenn sie "objektiv geboten" ist

Wie die Richter in Luxemburg nun entschieden haben, darf ein Arbeitgeber die Zugehörigkeit zu einer Konfession nur zur Bedingung machen, wenn dies für die Tätigkeit "objektiv geboten" ist. Die entscheidende Frage ist nach Ansicht der Richter also, ob die ausgeschriebene Tätigkeit unbedingt voraussetzt, dass jemand in der Kirche ist und sich zu ihren Werten bekennt. Zugleich stellten die Richter fest, dass die Antidiskriminierungsrichtlinie eine Abwägung erfordert zwischen dem kirchlichen Privileg auf Selbstbestimmung und dem Recht eines Bewerbers, nicht wegen der Religion oder Weltanschauung diskriminiert zu werden. Zwischen beidem muss nach Auffassung des Gerichts ein "angemessener Ausgleich" hergestellt werden. Diese Frage müssen im Streitfall nicht kirchliche Arbeitgeber, sondern die zuständigen nationalen Gerichte entscheiden. Die Entscheidung ist somit ein weitreichendes Grundsatzurteil, das von Bedeutung für weitere Fälle in Deutschland ist. Sie bedeutet, dass bei neuen Klagen Gerichte in Deutschland urteilen und dabei das EuGH-Grundsatzurteil berücksichtigen müssen.

Urteil könnte Kirchenrechtsänderung zur Folge haben

Der konkrete Fall der Klägerin aus Berlin ist mit dem EuGH-Urteil noch nicht abgeschlossen. Nach dem Urteil in Luxemburg muss nun das Bundesarbeitsgericht erneut entscheiden. Auf die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) könnte laut dem Bochumer Arbeitsrechtler Jacob Joussen eine Änderung des Kirchenrechtes zukommen. Dem für die Diakonie geltenden Kirchenrecht zufolge muss im Grundsatz jeder Mitarbeiter evangelisch sein. Ausnahmen galten lange nur für Christen anderer Konfession. Seit 2017 können ausnahmsweise auch Anders- und Nichtgläubige eingestellt werden - was in der Praxis allerdings schon zuvor der Fall war. Es könnte sein, dass das Kirchenrecht nach dem EuGH-Urteil erneuert und noch weiter für Konfessionslose geöffnet werden müsste, meint Joussen.

Sendung: Inforadio, 17.04.2018, 12.00 Uhr