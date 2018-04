Bild: rbb

Kippt der berlinweite Kita-Gutschein? - Zwei Bezirke wollen eigene Kinder bei Kita-Plätzen bevorzugen

18.04.18 | 12:54 Uhr

Kita-Plätze sollen künftig vorrangig an Kinder aus dem jeweiligen Bezirk vergeben werden. Nach Medienberichten bereiten Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg eine entsprechende Regelung vor. Aus Neukölln kam Kritik: Der berlinweit gültige Kita-Gutschein würde gekippt.

Kinder, die in einem Bezirk gemeldet sind, soll künftig Vorrang bei der Vergabe freier Plätze in den städtischen Kitas haben. Dies berichtete die "Berliner Morgenpost" am Mittwoch. Wie die Zeitung weiter ausführte, bereiten die Bezirke Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg mit ihrem Kita-Eigenbetrieb "Kindergärten City" bereits eine entsprechende Regelung vor. Allerdings sei dies noch nicht endgültig entschieden, man befinde sich noch in Verhandlung mit den Jugendämtern von Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg. Ob andere Bezirke entsprechend nachziehen, werde sich zeigen.

Liecke: "Das ist eine Katastrophe für Tausende Familien"

Der Jugendstadtrat von Neukölln, Falko Liecke (CDU), kritisierte derweil am Mittwoch, damit würde der berlinweit gültige Kita-Gutschein faktisch abgeschafft: "Ab jetzt kann sich jeder Bezirk darauf berufen, freie Plätze für den eigenen Bezirk zu reservieren. Das ist eine Katastrophe für Tausende Familien. Sie haben es nun noch schwerer, einen Betreuungsplatz, beispielsweise in der Nähe der Arbeitsstelle zu finden." Laut Kindertagesförderungsgesetz berechtigt der KitaGutschein zu einer bezirksübergreifenden Platzwahl innerhalb des zur Verfügung stehenden freien Angebotes. Das Gesetz sieht ausdrücklich vor, dass das Jugendamt freie Plätze in anderen Bezirken anbieten kann.



"Mit der vom Senat gedeckten Praxis wird dieser gesetzliche Anspruch in sein Gegenteil verkehrt. 'Friedrichshain-Kreuzberg first' ist kein Motto, mit dem wir in unserer Stadt Probleme lösen können", so Liecke weiter.

Die Plätze sollen nicht ausschlich an Bezirskinder gehen

Hintergrund der Entscheidung ist der Kitaplatz-Mangel in Berlin. Derzeit gibt es in Berlin 168.000 Kita-Plätze für 220.000 Kinder im Kita-Alter. Ausbau und die Ausbildung von pädagogischen Fachkräften halten dem gesteigerten Bedarf nicht stand. Der Druck in kinderreichen Bezirken im Zentrum ist groß, weil sie Kindern zeitnah einen wohnortnahen Betreuungsplatz zur Verfügung stellen müssen. Das hatte das Oberverwaltungsgericht im März 2018 bereits in zwei Fällen entschieden. Bei den städtischen Eigenbetrieben haben die Jugendämter am ehesten die Möglichkeiten, bestimmte Kontingente von Kita-Plätzen zu erhalten. Diese können sie an Familien im Bezirk vergeben. "Durch die Vereinbarung mit den Eigenbetrieben erhalten die Bezirke nun eine echte Einflussmöglichkeit auf die Vergabe von Kita-Plätzen", sagte Familiensenatorin Sandra Scheeres (SPD) der "Berliner Morgenpost". Die Idee sei allerdings nicht, dass die Plätze der Kitas ausschließlich an Bezirkskinder gehen sollten.