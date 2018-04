Eine kopftuchtragende Lehrerin ist mit ihrer Entschädigungsforderung gegen den Senat in einem Prozess am Berliner Arbeitsgericht gescheitert. Die Richter wiesen die Forderungen der türkischstämmigen Klägerin ab. Am Mittwoch erging dazu ein sogenanntes Versäumnisurteil, nachdem weder die türkischstämmige Klägerin, noch ein Vertreter des Senats erschienen waren, wie das Gericht mitteilte.

Versäumnisurteile können ergehen, wenn Prozessbeteiligte oder ihre Rechtsvertreter nicht zu einer Verhandlung erscheinen. Darum waren bei der Entscheidung nun auch keine Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Kopftuch abgewogen worden. Die Mathematik- und Deutschlehrerin hatte wegen Diskriminierung geklagt, nachdem sie nach einem Auswahlgespräch im Mai 2017 zunächst kein Anstellungsangebot für eine staatliche Schule erhalten hatte. Daraufhin fing sie mit einem zeitlich befristeten Vertrag an einer privaten Grundschule an. Das Gericht hatte als Prozess-Einigung vorgeschlagen, der Klägerin eine Aufwandsentschädigung von 500 Euro für das erfolglose "Casting" vor Schulleitern zu zahlen. Dies lehnten Bildungsverwaltung wie Klägerin aber ab.

Hintergrund des Streits ist das Berliner Neutralitätsgesetz. Dieser verbietet Lehrern weitgehend religiöse Symbole wie etwa das Kopftuch an Berliner Schule. In zurückliegenden Fällen hatten muslimische Lehramtsanwärterinnen oder Lehrerinnen erfolgreich gegen das Verbot wegen Diskriminierung geklagt und eine Entschädigung erstritten. Das Land bietet ihnen in der Regel eine Anstellung an einer Berufsschule an, wo das Verbot religiöser Symbole nicht gilt.



Dabei verweist die Senatsbildungsverwaltung regelmäßig darauf, dass Lehramtsanwärter unabhängig von ihrer Ausbildung keinen Anspruch auf Einstellung an einem bestimmten Schultyp haben. Gegen das Versäumnisurteil kann innerhalb einer Woche nach Zustellung noch Einspruch erhoben werden.