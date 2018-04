Die Berliner Grünen wollen den Müll in der Stadt deutlich reduzieren. "Wir machen Berlin von der Mülldreckschleuder zur müllfreien Stadt", sagte Landeschef Werner Graf am Samstag auf einem Parteitag in Adlershof.

Als Beispiel führte Graf Einwegbecher an. Davon würden allein in Berlin pro Jahr 175 Millionen Stück verbraucht, das seien 20.000 pro Stunde. Dieser Irrwitz müsse so schnell wie möglich ein Ende haben, forderte der Grünen-Chef.

Die Grünen wollen deswegen Pfandsysteme für „Coffee to Go“-Becher ausbauen. Eine weitere Maßnahme zur Müllreduzierung sieht die flächendeckende Aufstellung von kostenlosen Biotonnen in der Stadt vor. In Berlin fallen laut Graf jedes Jahr rund 800.000 Tonnen Restmüll an - darunter auch viel organischer Abfall, der in Biotonnen entsorgt werden könnte.