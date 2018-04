Bild: dpa-Zentralbild

Super-Wahlsonntag in Brandenburg - Warum gleich sechs Kreise neue Landräte bekommen

19.04.18 | 06:35 Uhr

Super-Wahlsonntag für mehr als 700.000 Brandenburger: Gleich in sechs Landkreisen werden am Sonntag die Landräte gewählt. Das Innenministerium hofft so, mehr Leute zum Wählen zu bewegen. Denn die Direktwahl scheitert immer wieder.

Gut eineinhalb Jahre vor der Wahl eines neuen Landtags im Herbst 2019 sind die anstehenden Landratswahlen ein politisches Stimmungsbarometer in Brandenburg. In einem guten Drittel, also sechs der 14 Flächenlandkreise, wird am Sonntag ein neuer Landrat gewählt: - Barnim - Elbe-Elster - Oberspreewald-Lausitz - Ostprignitz-Ruppin - Spree-Neiße - Uckermark In den drei nördlichen Landkreisen regiert bislang ein Landrat mit SPD-Parteibuch. Die südlichen Lausitzkreise hingegen werden von CDU- oder CDU-nahen Landräten geführt. Nach den politischen Erschütterungen bei der Bundestagswahl, bei der die AfD in Brandenburg zur zweitstärksten Kraft nach der CDU wurde, wird das Abschneiden der Partei auch bei der Landratswahl überregional zumindest beobachtet: In vier der sechs Kreise hat die AfD einen Kandidaten aufgestellt. Im Unterschied zu Landtags- oder Bundestagswahlen sind Landratswahlen allerdings deutlich stärker auf die antretenden Kandidaten zugeschnitten.

Wie viele gehen zur Wahl?

Problematisch wird am 22. April aller Voraussicht nach die Wahlbeteiligung sein. Rund drei Viertel der Direktwahlen für Landräte scheiterten in Brandenburg an zu geringer Wahlbeteiligung. Die Gründe dafür sind vielfältig. Nach Recherchen des rbb wissen viele Bürger gar nicht, was ein Landrat überhaupt macht, andere finden die Wahlprogramme nicht aussagekräftig genug und schließlich schafften es die Kandidaten häufig aus Zeitgründen nicht, den gesamten Landkreis zu bereisen und mit den Bürgern in Kontakt zu kommen. Mit dem gemeinsamen Termin am 22. April will das Innenministerium nun dafür sorgen, dass die Wahlbeteiligung steigt, weil sechs zeitgleich stattfindende Wahlen eine größere Schlagkraft und Wahrnehmbarkeit entfalten.

Typisch im Leben eines Landrats: Der Spatenstich (Hier im Kreis Elbe-Elster) Bild: dpa/ Settnik

Was macht eigentlich ein Landrat?

Die 14 Brandenburger Landkreise werden jeweils durch einen Landrat repräsentiert, der auch im Kreistag vertreten ist. Wie bei Oberbürgermeistern und hauptamtlichen Bürgermeistern dauert seine Amtszeit acht Jahre. Als hauptamtlicher Beamter auf Zeit und Chef der Kreisverwaltung hat er vor allem dafür zu sorgen, dass die Verwaltung funktioniert. Er führt die Kommunal-, Sonder- und Fachaufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden und Ämter. Eine weitere Großaufgabe ist die Entwicklung des Kreises. Für die meisten Landkreise, in denen am Sonntag gewählt wird, bedeutet dies: Investoren anzulocken mit einem gut ausgebauten Straßennetz, schnellem Internet und hoher Wohnqualität. Das kann natürlich nur im Zusammenspiel mit den Kreistagsabgeordneten gelingen. Ein Landrat sollte also auch überzeugen können.

In der Uckermark ist der Weg zum Wahllokal oft einsam | Bild: dpa/ Blumenstein

Wie wird ein Landrat gewählt?

Die Wahl findet am Sonntag, den 22. April, von 8 bis 18 Uhr statt. Als Landrat gewählt wird am Ende nur der Bewerber sein, der:



- mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen bekommt

- und außerdem mindestens 15 Prozent der Stimmen ALLER Wahlberechtigten des Landkreises erhält (Quorum). Wird dieses Quorum nicht erreicht, folgt eine Stichwahl am 6. Mai 2018. Hier treten dann die beiden Kandidaten mit den höchsten Stimmenanteilen erneut gegeneinander an, es gilt dasselbe Reglement.



Scheitert auch die Stichwahl (was schon mehrfach vorgekommen ist), bestimmt der Kreistag eine Kandidatin oder einen Kandidaten.