Fünf Kandidaten haben sich für das Amt des Landrats beworben. Es ist die zweite Direktwahl des Verwaltungschefs, der Wahlkampf ist lebhaft. In den vergangenen Wochen haben die Kandidaten teils über 60 Wahlkampfveranstaltungen in der Region absolviert. Die großen Parteien CDU und SPD setzen zudem auf zahlreiche Plakatierungen in den Straßen. Beobachter sprechen gar von einer "Materialschlacht".



In ihren Wahlprogrammen ähneln sich die fünf Kandidaten: Diskussionspunkte sind das Zusammenwachsen des Barnims, die Digitalisierung und die Schaffung von neuem Wohnraum. Nach dem Scheitern der Kreisgebietsreform in Brandenburg hofft die CDU, den Schwung für die Landratswahl im Barnim nutzen und erstmals einen CDU-Landrat im Kreis stellen zu können. Der Kandidat der Christdemokraten, Othmar Nickel, gilt damit neben dem langjährigen Ihrke-Vertrauten Daniel Kurth von der SPD als aussichtsreichster Kandidat. Bodo Ihrke (SPD), seit 1993 Landrat des Landkreises Barnim und zuvor schon in gleicher Position im Kreis Eberswalde, tritt nicht mehr an.