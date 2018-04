In Elbe-Elster ist der Wahlkampf unaufgeregt: Hauptthemen für alle drei Kandidaten sind Verkehrsanbindung und medizinische Versorgung. Am Sonntag wird es wohl auf eine Stichwahl hinauslaufen. Die Frage ist nur: zwischen wem? Von Iris Wußmann

Elbe-Elster im Dreiländereck Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt ist traditionell landwirtschaftlich geprägt. Die Betriebe sind stabil und sichern - wie das Milchwerk Elsterwerda und die einzige Zuckerfabrik Brandenburgs in Brottewitz - auch in der Verarbeitung Arbeitsplätze im ländlichen Raum.

Daneben gibt es einige industrielle Zentren: in Finsterwalde etwa für Metallverarbeitung und Automobilzulieferer, in Uebigau für Schaltanlagen und in der traditionellen Eisenbahnerstadt Falkenberg ein Logistikzentrum für den Autoumschlag. Doch die Schaffung weiterer Industriearbeitsplätze ist eine große Herausforderung in Elbe-Elster.