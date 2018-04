Demografie und Fachpersonalmangel sind in Oberspreewald-Lausitz die bestimmenden Themen. Favorit am Sontag dürfte der amtierende Landrat Siegurd Heinze sein. Er hatte 2010 sein Mandat sogar in einer Direktwahl geholt. Von Anke Blumenthal

Einige wirtschaftliche Leuchttürme hat Oberspreewald-Lausitz – allen voran die BASF in Schwarzheide und die LEAG mit Sitz in Cottbus. Mittlerweile liegt die Arbeitslosenquote landkreisweit auch nur noch bei gut 7 Prozent und damit im Mittelbereich des Landes. Dennoch kämpft der Landkreis noch immer mit den Folgen des Strukturbruchs nach der Wende: Vor 30 Jahren verschwand die Kohleindustrie fast gänzlich aus der Lausitz.

Eine Perspektive und Lösung für den Landkreis könnte der Tourismus im wachsenden Lausitzer Seenland sein. Doch immer wieder gibt es bergbautechnische Rückschläge: Große Projekte können kaum umgesetzt werden, es fehlt an Wirtschaftskraft und an Fachkräften im Dienstleistungsgewerbe. Davon abgesehen: Vom Tourismus alleine könnte die Region kaum leben.

Oberspreewald-Lausitz hat kein kreisspezifisches zentrales Problem wie etwa die sozialen Spannungen vor dem Hintergrund der Flüchtlingspolitik in Cottbus. Hier, wie in vielen anderen Landkreisen, muss man sich dafür in besonderer Form der demografischen Entwicklung widmen. In den kommenden 20 Jahren, so die Prognosen, wird die Einwohnerzahl in OSL von aktuell 112.000 auf 86.000 sinken. Die Bevölkerung wird älter, bereits jetzt suchen die Pflegeheime händeringend Fachpersonal.

Zudem ist der Ärztemangel deutlich spürbar. Kilometerweit müssen die Menschen zum Arztbesuch in die nächste Stadt fahren – zum Teil mit dem Bus, der zu selten fährt. Der Mangel an medizinischem Personal macht sich auch bei der Suchtabhängigkeit bemerkbar: Crystal Meth ist ein großes Problem, vor allem in Lauchhammer und Senftenberg. In Tschechien wird die Droge preiswert hergestellt. Besonders die Anschlussbetreuung von Süchtigen fehlt in OSL fast gänzlich. 90 Prozent der Betroffenen werden rückfällig.

Und natürlich: Auch in diesem Kreis gibt es noch immer viele internetfreie Räume.