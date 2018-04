Bild: dpa/Patrick Pleul

Landratswahl | Spree-Neiße - Vier Kandidaten, aber kein klarer Favorit

19.04.18 | 06:30 Uhr

Auch in Spree-Neiße wird im Wahlkampf über Infrastruktur und Nahverkehr diskutiert. Doch das eigentliche Thema wabert drohend im Urgrund der ganzen Regin: der anstehende Strukturwandel in der Lausitz. Das Thema auch für den nächsten Landrat. Von Iris Wußmann

Wie kein anderer ist der Landkreis Spree-Neiße im Südosten Brandenburgs vom Strukturwandel betroffen. In der einstigen Textil- und Energieregion ist nur die Braunkohle als bestimmender Wirtschaftszweig geblieben: mit den Tagebauen in Welzow und Jänschwalde und den Kraftwerken in Jänschwalde und Schwarze Pumpe. Geht man davon aus, dass die Braunkohle 15.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze sichert, entfällt ein Großteil davon auf den Spree-Neiße Kreis.

Drängendes Thema: Wie kommen die Menschen von den Dörfern in die Stadt?

Doch wie kann man den Kreis fit für die Zukunft machen? Den Wegfall der Arbeitsplätze ausgleichen? Vor diesen Hauptherausforderungen stehen alter wie künftiger Landrat. Ein weiteres Problem ist die Grenzlage und die damit verbundene Kriminalität. Gerade in den Städten Forst und Guben musste in den vergangenen Jahren die Polizeipräsenz unter anderem wegen der Beschaffungskriminalität verstärkt werden. Diese Städte haben auch in besonderem Maße mit Abwanderung und Überalterung zu kämpfen. Nach einer Studie der Bertelsmann Stiftung wird Guben im Jahr 2030 neben Bad Füssing die Stadt mit den ältesten Einwohnern in Deutschland sein. Doch die Herausforderungen des Strukturwandels stehen nicht unbedingt in Mittelpunkt des Wahlkampfs. Eher sind es der öffentliche Personennahverkehr – wie kommen die Menschen von den Dörfern in die Stadt und zurück – sowie der Standort für eine dringend benötigte Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe.

Wer ist Favorit?

Der Wahlkampf kommt sehr sachlich und gemächlich daher, was sicher dem Naturell von Amtsinhaber Harald Altekrüger (CDU) und seinem Herausforderer aus dem eigenen Haus Hermann Kostrewa (SPD), dem Vizelandrat und Sozialdezernenten entspricht. 2010 wurde Harald Altekrüger durch den Kreistag bestimmt. Die erste direkte Wahl eines Landrates in Brandenburg war auch hier am Quorum von 15 Prozent gescheitert. Altekrüger ist kraft seinen Amtes omnipräsent, will "dynamisch weiter" arbeiten. Hermann Kostrewa (SPD) versucht nachzuziehen – und lädt dafür auch schon mal die neue Bundesfamilienministerin Giffey nach Guben ein. Matthias Loehr (Die Linke) tritt frech auf, tituliert sich auf seinen Wahlplakaten schon als Landrat, und will es auf jeden Fall "versucht haben".



Und dann ist da noch Steffen Kubitzki (AfD), Richtmeister im Kraftwerk, der selbstbewusst bei einem Wahlforum davon ausging, auf direktem Wege ohne Stichwahl ins Landratsamt einzuziehen. Einen klaren Favoriten gibt es aus jetziger Sicht nicht. Traditionell ist die CDU die stärkste Fraktion im Kreistag ( 2014 kam sie auf 15 von 50 Sitzen). Doch nach den Erfolgen der AfD bei der Bundestagswahl – die meisten Zweitstimmen, bei den Erststimmen an zweiter Stelle – dürfte sich Kubitzki berechtigte Chancen ausrechnen. Zumal bei Altekrüger und Kostrewa im Wahlkampf bei Ankündigungen sehr oft das Argument fällt: Warum haben sie ihre Ziele bisher nicht durchgesetzt – die Möglichkeit hätten sie gehabt?!

Die Kandidaten Bella Wuoo Harald Altekrüger (CDU) Amtierender Landrat, Jahrgang 1955



"Die effektive Unterstützung der klein- und mittelständischen Unternehmen, die Verbesserung der Zusammenarbeit mit der Stadt Cottbus, die Förderung des sorbisch/wendischen Brauchtums, die Weiterentwicklung familienpolitischer Projekte, die Erhaltung und Verbesserung von Bildungseinrichtungen, die Schaffung von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum und natürlich die Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit des Landkreises Spree-Neiße mit anderen Ländern" [lkspn.de]

SPD Brandenburg Hermann Kostrewa (SPD) Beigeordneter, Jahrgang 1955



"Ein Landrat muss ämterübergreifend denken, entscheiden und handeln können. Dabei kommt es mir darauf an, neue Impulse für die weitere wirtschaftliche Entwicklung zu geben, die Angebotsstruktur des ÖPNV zu verbessern, die Ausstattung in den Kitas und Bildungseinrichtungen zu optimieren sowie ein neues Verhältnis mit den Gemeinden aufzubauen. Wirtschaft und Verkehr sind für mich Aufgabenbereiche, die ich zur Chefsache erklären werde." [lr-online.de]

LINKE Brandenburg Matthias Loehr (Die Linke) Landtagsabgeordneter, Jahrgang 1977



"Obwohl die Verwaltungschefs von Cottbus und dem Landkreis der gleichen Partei angehören, regiert hinsichtlich einer verstärkten Zusammenarbeit das Schweigen. Es gibt viele Aufgaben, bei denen eine Kooperation von Spree-Neiße und Cottbus dringend geboten wäre: so zum Beispiel bei Schulentwicklung, Abfallwirtschaft, Rettungsdienst oder Tourismus. Als Landrat werde ich zügig konkrete Vorschläge zur engeren Zusammenarbeit auf den Tisch legen, um die Kräfte unserer Region zu bündeln." [niederlausitz-aktuell.de]



PHOTOART Annika Dubrau Steffen Kubitzki (AfD) Richtmeister, Jahrgang 1964



"Vor allem möchte ich, dass alle politischen Lager wieder miteinander anstatt übereinander reden, ohne dass jemand für seine Meinung in eine bestimmte Ecke gestellt wird. Darüber hinaus werde ich mich für eine stärkere Förderung des Ehrenamtes und der Vereine einsetzten, die das Rückgrat der deutschen Traditionen und Kultur bilden, die Zusammenarbeit mit den polnischen Nachbarn ausbauen und den verschlafenen Strukturwandel in der Lausitz in Angriff nehmen." [afd-brandenburg.de]