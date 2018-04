Auch wenn sich die Zahlen in den vergangenen Jahren etwas verringert haben: Die Uckermark im Nordosten Brandenburgs hat noch immer eine Arbeitslosenquote von 12,1 Prozent (Stand: 29. März 2018, Quelle Arbeitsagentur) und liegt damit fast doppelt so hoch wie der brandenburgische Landesdurchschnitt von 6,8 Prozent. Ein Hauptproblem ist vor allem die Langzeitarbeitslosigkeit.

Der Ausbau der Infrastruktur, vor allem des öffentlichen Nahverkehrs, ist deswegen die große Herausforderung für die lokale Politik. Zwar gibt es schon einige Erfolge zu verzeichnen: Der durchgehend zweigleisige Ausbau der Bahnlinie Berlin-Stettin wurde endlich beschlossen, eine bessere Taktung ist in Sicht. Doch die Frage, wie man trotz weiter Strecken und wenig Einwohnern den öffentlichen Nahverkehr (Bus) sinnvoll und verlustarm bewältigt, ist ein Dauerthema. Zuletzt gab es durch die Kreisverwaltung vorgegebene Kürzungen, nun rudert man zurück und will neu planen.

Funklöcher und schwaches bis nicht vorhandenes Internet sind ebenfalls Alltag für viele Uckermärker. Entsprechend ist der Breitbandausbau ein wichtiges Wahlkampfthema.

Wie überall in Brandenburg ist es vor allem auch in der Uckermark (noch schlimmer ist es wohl in Elbe-Elster) durch die "unattraktive" Berlinferne schwierig, Lehrkräfte und Ärztinnen in die Uckermark zu locken. Die Zentralisierung der Schulämter in Potsdam wird hier sehr kritisch gesehen.