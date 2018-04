Landtagswahl 2019 in Brandenburg

Brandenburgs Linkspartei-Chefin Diana Golze schließt eine Koalition mit der CDU nach der Landtagswahl 2019 nicht aus. "Ich begrüße, dass CDU-Landeschef Senftleben mit uns sprechen will - anders als die Bundes-CDU. Demokraten müssen miteinander reden", sagte sie in einem Interview der "Bild" am Donnerstag.

Zur Frage einer Koalition sagte sie: "Ich schließe nichts von vornherein aus. Aber bis zur Wahl kämpft jeder für sich."