"March for Science" goes Kiez - Forscher bringen Wissenschaft in die Kneipe

14.04.18 | 08:38 Uhr

In etwa 20 Kneipen und Cafés in Berlin werden Forscher am Samstag ihre Arbeit vorstellen. Denn diejenigen, die im vergangenen Jahr mit der "March of Science"-Demo durch die Straßen zogen, wollen jetzt die Wissenschaft zum Kneipen-Gesprächsstoff machen.

Der Wissenschafts-Protest "March for Science" gegen alternative Fakten geht an diesem Samstag in Berlin in die Kieze. Bereits 2017 hatten in der Hauptstadt tausende Menschen für die Freiheit der Forschung demonstriert.

Rund 20 Kneipen und Cafés machen mit

In mehr als 20 Kneipen und Cafés in der Stadt wollen Forscher den Menschen in diesem Jahr ihre Arbeit vorstellen und mit ihnen diskutieren, wie die Organisatoren ankündigten. Die über den ganzen Tag verteilten Aktionen stehen unter dem selbstkritischen Namen "Kieznerds" und sollen dazu beitragen, den Beitrag der Wissenschaft zur Gesellschaft zu verdeutlichen. Man habe sich in Berlin bewusst gegen eine Neuauflage der Demo von 2017 entschieden, sagte ein Sprecher. Diese sei mit rund 11.000 Teilnehmern einzigartig gewesen. In anderen Städten in Deutschland und im Ausland sind auch in diesem Jahr wieder Demonstrationszüge angekündigt. Die Themen, die in den Berliner Kneipen zum Gesprächsstoff werden sollen, reichen von Solarenergie über Marsvulkane bis hin zu Fledermäusen und Zebrafischen. Es geht aber auch bürgernah: "Was ist mit unserem Wetter los? Ist morgen schon Klimawandel?" lautet beispielsweise der Titel einer Aktion in Charlottenburg-Wilmersdorf.

Ein Zeichen gegen Wissenschaftsfeindlichkeit

Im vergangenen Jahr waren international Zehntausende zum "March for Science" auf die Straße gegangen. Die Demonstranten wollten damit ein Zeichen gegen Wissenschaftsfeindlichkeit in vielen Ländern setzen. Sie kritisierten auch die Missachtung wissenschaftlicher Erkenntnisse in Teilen der Gesellschaft, etwa in Hinblick auf den Klimawandel. Insbesondere in den USA richtete sich die Bewegung auch stark gegen die Rhetorik von Donald Trump.

