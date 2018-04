Bild: rbb/ Abendschau

Oster-Gottesdienste in Berlin - Bischöfe treten Hetze und Menschenverachtung entgegen

01.04.18 | 23:10 Uhr

In seiner Oster-Predigt hat der evangelische Bischof Markus Dröge dazu aufgerufen, der Hetze gegen andere Menschen entschieden entgegenzutreten. Die Katholiken feierten ihre zentrale Ostermesse in der Hedwigs-Kathedrale - zum letzten Mal für mehrere Jahre.



Die beiden großen Kirchen in Deutschland haben zum Osterfest gemeinsam dazu aufgerufen, Menschenverachtung und der Hetze gegen Andersgläubige entschieden entgegenzutreten. Hintergrund sind die antisemitischen Vorfälle an einer Grundschule in Berlin-Tempelhof sowie auch Anschläge auf muslimische, jüdische und christliche Gotteshäuser, die es in den vergangenen Monaten immer wieder gegeben hat.



Erzbischof Koch spricht sich für volksnahe Kirche aus

Die zentrale Ostermesse der Berliner Katholiken fand wie jedes Jahr in der Hedwigs-Kathedrale in Mitte statt. Dabei hat sich Berlins katholischer Erzbischof Heiner Koch für eine volksnahe Kirche stark gemacht. "Wir dürfen uns nicht als Kirche zurückziehen", mahnte Koch am Sonntagabend in der rbb-Abendschau. Die Kirche müsse "mit den Menschen leben". Die einzige Antwort auf Hass und Ausgrenzung sei "die Liebe", sagte der Bischof - dies sei zugleich die zentrale österliche Botschaft. Zugleich zog Koch ein positives Fazit des bisherigen Wochenendes. In der Osternacht hätten sich allein im Bistum Berlin 135 erwachsene Menschen taufen lassen. Zudem seien die Gottesdienste "sehr, sehr gut besucht" gewesen.

Hedwigs-Kathedrale wird für mehrere Jahre umgebaut

In der Hedwigs-Kathedrale wird es allerdings die letzte Ostermesse für mehrere Jahre gewesen sein, denn das Gotteshaus wird im September geschlossen und umgebaut. Dabei sollen die im Boden befindliche Öffnung und die in den unteren Kirchenraum führende Treppe entfernt werden. Die Zwischendecke soll geschlossen werden, so dass der Hauptaltar in die Mitte des Kirchenbaus rücken kann. Die Besucherbänke sollen dann um den Altar herum angeordnet werden. Koch bedauerte, dass die Kathedrale ab Herbst für mehrere Jahre nicht zur Verfügung stehen wird, freute sich aber auch über den bevorstehenden Umbau, für den sich das Bistum lange Zeit eingesetzt hatte. Letztlich erfolgt der Umbau nun gegen den Willen der Denkmalschützer, die Kirche jedoch hofft auf eine größere Nähe zwischen dem Pfarrer und der Gemeinde. Und auch eine neue Kuppel werde benötigt, sagte Koch: "Die ist wirklich brüchig geworden."



Dröge kritisiert AfD und soziale Netzwerke

"Wenn wir dem Leben dienen wollen, das an Ostern neu geschaffen wurde, müssen wir allen Kräften entgegentreten, die es darauf anlegen, Menschen gegeneinander aufzubringen", sagte der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Markus Dröge, in seiner Osterpredigt in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in Berlin-Charlottenburg. Die Hetze gegen Menschen, die pauschale Abwertung von Religionen und die Verunglimpfung von bestimmten Menschengruppen habe in den letzten Jahren erschreckend zugenommen. Auch zur AfD bezog Dröge Stellung: "Seit eine Partei, die diese Form von Hetze zu ihrem Markenzeichen gemacht hat nun auch noch im Bundestag vertreten ist, erscheint es manchem Bürger, mancher Bürgerin als zunehmend normal, in einer solchen verrohten Gesellschaft zu leben".

Zudem kritisierte Dröge, dass soziale Netzwerke in vielen Bereichen "unsoziale und asoziale Meinungen verstärken" und somit dazu beitrügen, die gesellschaftliche Kultur zu vergiften. "Hier nützt kein Ignorieren. Hier sind wir gefordert, zu widersprechen, wo wir können, zu argumentieren und nicht zuzulassen, dass menschenverachtende Meinungen sich wie ein krankmachendes Gift in unsere Gesellschaft einschleichen."

Osterbotschaft mahnt zu friedlichem Miteinander

Christen in aller Welt feierten am Ostersonntag die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Es ist das wichtigste christliche Fest und steht am Beginn des Kirchenjahres. Gemeinsam warnten die katholische und die evangelische Kirche in diesem Jahr vor Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus. Die Osterbotschaft mahne zu mehr Miteinander und Frieden.

Der Münchner Erzbischof, Reinhard Kardinal Marx, rief die Menschen dazu auf, sich für eine freie Gesellschaft zu engagieren. "Dazu braucht es viele Menschen, die ihre Freiheit verantwortlich und überzeugend leben. Ein solches Miteinander in einer Kultur der Freiheit ist kein Selbstläufer, es braucht täglichen Einsatz", sagte er in seiner Predigt im Münchner Liebfrauendom.

Vor einer Ausgrenzung von Armen und Schwachen warnte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, beim zentralen evangelischen Oster-Gottesdienst im Berliner Dom. "Dass alle Menschen in unserer Gesellschaft, auch die Schwächsten und Verletzlichsten, in diesem Gefühl leben können, das ist die große Aufgabe in Politik und Gesellschaft der nächsten Jahre."

Karfreitagsprozession gegen Krieg und Gewalt

Zwei Tage zuvor war in Berlin mit der traditionellen ökumenischen Karfreitagsprozession an das Leiden Jesu Christi und die Opfer von Krieg und Gewalt erinnert worden. An der Prozession, bei der ein rund 50 Kilogramm schweres und knapp drei Meter hohes Kreuz von der Marienkirche am Alexanderplatz zum Gendarmenmarkt getragen wurde, hatten sich mehrere hundert Menschen beteiligt, darunter der evangelische Bischof Markus Dröge und der katholische Erzbischof Heiner Koch.



