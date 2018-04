Als Martin Luther King am 4. April 1968 erschossen wurde, war Konrad Krause zutiefst erschüttert. Vier Jahre zuvor hatte der junge Potsdamer Student Kings Predigt in der Ostberliner Marienkirche miterlebt. Das Ereignis veränderte sein Leben. Von Astrid Flügge

Revolverschüsse eines Rassisten treffen Martin Luther King tödlich, als er am 4. April 1968 auf dem Balkon eines Motels in Memphis, Tennessee, steht. Als diese Nachricht Konrad Krause erreicht, scheinen auch für ihn die Uhren stehen zu bleiben: "Das hat uns sehr betroffen gemacht, wir konnten es gar nicht fassen. Dass so etwas möglich ist: Ein Mann des Friedens und der Gewaltlosigkeit."

Vier Jahre zuvor hatte der junge Hennigsdorfer Ingenieurstudent begeistert die Predigt des bekannten Bürgerrechtlers in der Ostberliner Marienkirche verfolgt. Es war ein einschneidendes, folgenreiches Erlebnis für den damals 19-Jährigen, an das er sich bis heute erinnert.

Als Martin Luther King überraschend im September 1964 in den Osten der geteilten Stadt kommt, lässt es sich der junge Krause nicht nehmen, den Baptistenpfarrer persönlich zu sehen. Informiert über den Buschfunk ist auch er zur Marienkirche am Alex geeilt, wo schon hunderte Menschen warteten. Ganz nah an die Kanzel schafft er es im Gedränge, wo sich Martin Luther King mit den gleichen Worten an die Zuhörer wendete, wie tags zuvor in Westberlin auf der Waldbühne. "Es ist wahrhaftig eine Ehre in dieser Stadt zu sein, die als ein Symbol der Teilung durch Menschen auf dieser Erde steht. Denn hier sind auf beiden Seiten der Mauer Gottes Kinder und keine durch Menschen Hand gemachte Grenze kann diese Tatsache auslöschen."

Konrad Krause schlägt das Herz schneller, spricht der Bürgerrechtler doch aus, was in der DDR ignoriert wird. In der jungen Gemeinde an der Potsdamer Baptistenkirche unweit des Luisenplatzes haben er und andere Christen Martin Luther Kings mutigen Einsatz gegen Rassismus und soziale Ungerechtigkeit und für gewaltfreies Handeln, wie es auch Ghandi vertrittt, bereits oft diskutiert. Jetzt ist für den in den letzten Kriegstagen in Potsdam geborenen und mit Trümmern aufgewachsenen Konrad Krause klar: Er selbst wird keine Waffe in die Hand nehmen.