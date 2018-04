Mit 280 deutschen Soldaten, vier Tornados und einem Tankflieger beteiligt sich Deutschland am Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat. In seiner Funktion als Bundesratspräsident erlebte Michael Müller in Jordanien eine selbstbewusste Truppe. Aus Al-Asrak, Jordanien, berichtet Frauke Niemeyer

So ganz reicht der kürzlich fertig gebaute Freizeitbereich der Soldaten nicht ran an die Hipness Berliner Strandbars. Aber die Anleihen sind unübersehbar: Europaletten-Bänke mit Kunstrasen bezogen unter einer Pergola, nebenan das Beachvolleyballfeld. "Die Möbel hier draußen haben wir selbst gezimmert", sagt Beschaffungsoffizier Lasse R. nicht ohne Stolz. Überhaupt kann die Bundeswehr Michael Müller während seines Truppenbesuchs am Dienstag in Jordanien vieles präsentieren, was sie hier im letzten halben Jahr aus dem Wüstenboden gestampft hat. Dafür ist der Vorher-Nachher-Vergleich in der Foto-Präsentation bestens geeignet. Vorher: Sand, nachher: Cafeteria. Vorher: Sand, nachher: Unterkünfte. Und so weiter.

280 deutsche Soldatinnen und Soldaten sind derzeit als Teil der internationalen Allianz gegen die Terrormiliz Islamischer Staat stationiert. Ein Stützpunkt der USA ist auch auf dem Gelände, nebenan ist das Kontingent der Holländer und Belgier stationiert. Wobei "nebenan" in der Weite des Areals auch schon mal sieben Kilometer entfernt sein kann. Die Deutschen freuen sich, dass sie mit dem Regierenden Bürgermeister von Berlin und Bundesratspräsidenten schon wieder einen hohen Besuch aus Deutschland empfangen können. Und das nicht nur, weil Müller zu dem umfangreichen Bier-Geschenk, das Außenminister Heiko Maas vergangene Woche versprach, die entsprechende Menge an Berliner Currywurst mitschicken will. Sie freuen sich auch, weil ihnen Zuspruch aus der Heimat wichtig ist. Das Gefühl, dass der eigene Einsatz wahrgenommen wird.