Bild: dpa

Familienministerin: Jeden Antisemitismus-Fall melden - Religiöses Mobbing: Giffey will 170 Profis an Schulen schicken

07.04.18 | 11:27 Uhr

Viele Schulen fürchten um ihren Ruf, wenn es zu antisemitischen oder anderen Vorfällen kommt - und schweigen. Doch sie sollten jeden Fall den Behörden melden, fordert die Familienministerin. Zur Unterstützung der Schulen stehen jetzt 20 Millionen Euro bereit.

Mit Blick auf Gewalt und religiöses Mobbing an Schulen fordert Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) konsequentes Handeln. Sollten bestehende Regeln nicht eingehalten werden, sehe sie verschiedene Möglichkeiten, sagte Giffey der "Passauer Neuen Presse" (Samstag): von pädagogischen Gesprächen über die Einbestellung der Eltern bis hin zum Einschalten der Polizei.



Die Ministerin kündigte an, mehr als 170 "Anti-Mobbing-Profis" an Schulen mit Problemen schicken zu wollen.Dafür stünden in diesem Jahr 20 Millionen Euro zur Verfügung. Die Kräfte arbeiteten dann mit Schülern, sprächen über Respekt, Anerkennung, die Stellung der Mädchen und was es bedeute, "ein freies Leben zu führen, welche Rolle der Glaube spielt oder die sexuelle Orientierung".

"'Du Jude, Du Opfer" nicht einfach hinnehmen

Zusätzlich könne professionelle Sozialarbeit helfen. "Wenn jemand sagt: 'Du Jude, Du Opfer', darf nicht mit einem Schulterzucken reagiert werden. Da muss ergründet werden, warum sich Kinder und Jugendliche so äußern. Für Respekt und Toleranz muss jeden Tag gearbeitet werden", betonte die Ministerin.

Alle Vorfälle den Schulbehörden melden

Jeder Fall von Antisemitismus, Radikalisierung, Rassismus und Hass müsse den Schulbehörden gemeldet und aufgearbeitet werden, sagte sie. "Viele Schulen scheuen davor zurück, weil sie eine Stigmatisierung fürchten, wenn sie mit vielen Fällen in der Statistik auftauchen. Davon müssen wir wegkommen. Eine Schule, die Gewaltvorfälle meldet, ist eine Schule, in der damit konsequent umgegangen wird und in der die Probleme aufgearbeitet werden."

Vorfall an Berliner Grundschule

Aktueller Anlass für die Debatte um Antisemitismus an deutschen Schulen ist der Fall eines jüdischen Mädchens, das an einer Berliner Grundschule bedroht worden sein soll, weil es "nicht an Allah glaubt". Das Mädchen soll außerdem schon einmal mit dem Tode bedroht worden sein. Der Zentralrat der Juden in Deutschland beklagt eine Zunahme solcher Vorfälle vor allem im großstädtischen Milieu und plädierte für ein bundesweites Meldesystem für antisemitische Vorfälle. Sendung: Inforadio, 07.04.2018, 08.20 Uhr