Mit einer öffentlichen Lesung will das Aktionsbündnis "Neuruppin bleibt bunt" am 9. Mai an die Bücherverbrennungen der Nazis vor 85 Jahren erinnern. Bei der Aktion "Bücher aus dem Feuer" werde auf dem Schulplatz in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) aus Büchern vorgelesen, die damals verbrannt wurden. Es werde aber auch aus Werken heute verfolgter Autoren vorgelesen, wie das Bündnis am Wochenende mitteilte. Dafür werden noch Vorleser gesucht.