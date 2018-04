rbb/Thorsten Klapsch Audio: radioBerlin | 30.04.2018 | Bild: rbb/Thorsten Klapsch

Interview | Patricia Schlesinger | 15 Jahre rbb - "Der rbb ist eher ein junges wildes Ding"

30.04.18 | 11:49 Uhr

Am 1. Mai 2003 schlossen sich SFB und ORB zusammen – seitdem gibt es den rbb. Intendantin Patricia Schlesinger spricht im Interview über Teenagerallüren des jungen Senders, Programm damals und heute - und das bevorstehende Comeback von Kurt Krömer.

Frau Schlesinger, mit 15 Jahren sind wir jüngstes Mitglied in der ARD-Familie. Spüren Sie das, wenn Sie im rbb über die Flure gehen? Patricia Schlesinger: Aber ja. Die Fusion, die vor 15 Jahren begonnen hat, ist noch nicht ganz abgeschlossen - wir arbeiten immer noch daran. Meine Vorgängerin Dagmar Reim hat einen sehr guten Job gemacht. Sie hat zwei Sender zusammengeführt, die unterschiedlicher kaum sein konnten. Wir haben das in Verwaltung und Technik getan. Jetzt nochmal stärker ins Programm zu schauen, fand ich die richtige Idee. Ich habe vor 22 Monaten hier angefangen, und wir haben seitdem die größte Programmreform auf den Weg gebracht, die der rbb je gesehen hat. Wie ich finde: mit gutem Erfolg. Das verdankt der rbb den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die hier arbeiten und die auch Lust hatten, nochmal zu sagen: Kommt wir rocken das, wir machen etwas anders, wir machen noch mal ein neues Fernsehprogramm. Das war der Anfang. Jetzt widmen wir uns dieses Jahr den Hörfunkwellen.

Fünfzehn ist ja ein ganz schlimmes Teenageralter. Ihre Tochter ist da schon raus. Ist der rbb ein schwieriger Teenager mit Trotzphase oder eher so ein junges wildes Ding? Eher ein junges wildes Ding. Die Trotzphase ist - glaube ich - vorbei. Wenn Sie schon das Bild der Pubertät benutzen, befinden sich Teenager in der Tat zwischen Abgrenzung und Rebellion, finden aber dann zu individueller Freiheit. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Im Grunde findet da so eine Art Häutung statt. Dann kommt was Neues hervor, das einerseits den Anlagen entspricht, andererseits aber auch vielleicht das eine oder andere überraschend Neue bringt. Darauf sind wir gespannt. Wir arbeiten dran und möchten gern dieses Erwachsenwerden weiter fördern, weiter begleiten. Ich bin froh, dass wir damit angefangen haben. Ich freue mich und sehe die ersten Ergebnisse. Und wenn wir dann 18 sind, sind wir vielleicht genau da, wo wir sein wollen.

Audio Jörg Wagner Rückblick - 15 Jahre rbb

Welchen Platz hat sich der rbb nach 15 Jahren im Bewusstsein oder auch im Herzen der Berliner und Brandenburger erkämpft? Ich glaube, da gibt's immer noch mehr zu tun. Deswegen haben wir auch unsere Kampagne 'Bloss nicht langweilen' gestartet. Im Sinne von 'Schaut mal, wir zeigen Euch, was wir machen, was wir können und was wir auch neu machen können'. Das Ziel ist der rbb. Ich habe es ganz am Anfang meiner Amtszeit gesagt: Der rbb soll eine Art Freund sein. Jemand, den man gern bei sich hat. Man holt ihn zu sich, wenn man Rat braucht, man bekommt Informationen und Einordnung, oder man hat einfach eine gute Zeit. Das soll der rbb sein. Und außerdem, was ganz wichtig ist: der zuverlässigste Partner, wenn es um Informationen geht. Das zeigt sich im Programm, natürlich aber auch an der Akzeptanz. Das heißt, wir werden wieder mehr wahrgenommen und mehr eingeschaltet von den Brandenburgern und den Berlinern. Und das freut mich ungemein.

Die große Aufgabe Ihrer Vorgängerin Dagmar Reim war die Fusion von SFB und ORB. Dann sind Sie an den Start gegangen und bei Ihnen ging es vor allen Dingen um Programm-Innovationen wie die Abendshow oder das Verbrauchermagazin Supermarkt. Was bringt der 15. Geburtstag Neues für den rbb? Wir haben eine ganze Woche mit 'Geschenken' vorgesehen. vom 4. bis 10. Juni gibt es Programme, die sich die rbb-Zuhörer und Zuschauerinnen wünschen. Zu den Höhepunkten des Jahres zählt sicherlich die neue Doku-Serie 'Berlin: Schicksalsjahre einer Stadt', die voraussichtlich ab Herbst startet. Wir haben unsere Archivschätze gehoben und zeigen 1961 bis 1990 30 x 90 Minuten in drei Staffeln. Das freut mich sehr. Und im Herbst wird die Abendschau, die erfolgreichste Sendung des rbb, 60 Jahre alt, und mit 60 darf man schon mal was machen lassen. Also haben wir ein kleines Modeling vorgenommen und werden einiges erneuern. Höhepunkte in den Radioprogrammen haben wir auch. Es gibt eine Hörspieladaption von Babylon Berlin ab November in der Audiothek und natürlich haben wir sie auch allen anderen ARD-Radios zur Verfügung gestellt.

Ihnen ist ein Coup gelungen: Sie haben es tatsächlich geschafft, Kurt Krömer zurück ins Fernsehen zu holen. Das wollte er nie wieder machen… [Zum 15. Geburtstag des rbb begleitet Krömer vom 1. bis 5. Mai 2018 drei Mal ab 19.30 Uhr durch den Abend.] Das war in erster Linie nicht mein Verdienst, sondern der Verdienst des Fernsehdirektors Jan Schulte-Kellinghaus. Der hat lange mit ihm geredet, und jetzt ist Kurt Krömer in der bewährten und bekannt satirischen Form des Fernsehansagers zu sehen. Ich freue mich sehr, dass er wieder da ist und sage: 'Welcome home'.

Wie wichtig ist für den 15-jährigen rbb, die 60 Jahre alte Abendschau zu haben – die Mutter der regionalen Nachrichtenmagazine? Die Mutter aller regionalen Nachrichtenmagazine ist das Rückgrat dieses Senders. Man könnte auch sagen das Herzstück - je nachdem wie man es betrachtet: Klare Informationen, gute Informationen, regionale Informationen. Bekannte Gesichter, die in verlässlicher Qualität wirklich unabhängigen Journalismus betreiben können - und diese Freiheit und diese Unterstützung haben sie immer.

Was ist für Sie in Ihrer Arbeit das Schwierigste – Themen wie die Vereinbarkeit von Ost und West oder auch zwischen Stadt und Land? Regionale Disparitäten, regionale Unterschiede, haben auch andere Sender zu überwinden, die aus mehreren Ländern bestehen. Selbst die, die aus einem Land bestehen. In Nordrhein-Westfalen beim WDR gibt es große regionale Unterschiede, beim NDR gibt es die, und wir haben die auch: Zwischen Prenzlau und Friedrichshain gibt es Riesenunterschiede, oder auch zwischen Cottbus und Steglitz. Es ist unsere Aufgabe, Ost und West und Stadt und Land zusammenzuführen. Ich habe nicht die Philosophie, dass wir Sendungen schaffen, wo alle immer zuschauen. Die Nachrichtensendungen werden Gott sei Dank von von allen Zuschauerinnen und Zuschauern - ob Stadt ob Land, ob Brandenburg oder Berlin - gut angenommen. Dann gibt es Sendungen wie die Abendshow am Donnerstag um 20:15 Uhr, die sich eher an die Berliner richten. Und es gibt Sendungen, die in Brandenburg größeren Anklang finden - wie das Heimatjournal zum Beispiel. Ich glaube, wir müssen beides tun: Die Nachrichtensendungen müssen für beide gut funktionieren - jenseits der Regionalmagazine, die wir auseinanderschalten. Wir müssen dann Sendungen schaffen - und das tun wir auch – die in beiden Ländern funktionieren, aber eben nicht immer gleichzeitig. Ich habe vorhin das Bild vom Freund benutzt, dass die Menschen wissen, es gibt im rbb Fernsehen immer was für mich. Nicht immer alles und nicht immer zu jeder Zeit. Aber ich finde auch etwas für mich.

Natürlich wollen wir diesen 15. Geburtstag auch zum Anlass nehmen, um ein bisschen nach vorne zu schauen. Ein unglaublich wichtiges Thema ist natürlich die Digitalisierung? Welche Rolle spielt für Sie in den nächsten 15 Jahren rbb|24, unser Online-Portal? rbb|24 ist extrem wichtig. Wir haben die Redaktion in den letzten Monaten personell und finanziell gestärkt. Wir werden das weiter tun, denn wir müssen da sein, wo unsere Zuschauer und Zuhörer sind. Besonders die Jüngeren sind viel im Netz. Das heißt, sie sind zu Nutzern geworden. Im Netz möchten wir natürlich mehr anbieten, als wir jetzt können. Es gibt ein sogenanntes Telemediengesetz, was uns sehr reglementiert. Dieses Telemediengesetz ist zehn Jahre alt und war damals schon nicht wirklich auf der Höhe der Zeit. Vor zehn Jahren war Netflix zum Beispiel noch ein DVD-Verleih. Ich will damit sagen, es ist immens, was in den zehn Jahren passiert ist. Dieses Gesetz muss angepasst und erneuert werden, damit die Öffentlich-Rechtlichen mehr im Netz tun und anbieten können. Das heißt: länger anbieten können. Stichwort Verweildauer: Wie lang sind unsere Dokumentationen und fiktionalen Angebote und unsere Nachrichten Formate im Netz? Und wir müssen auch tatsächlich sehen, dass wir eine Einigung mit den Verlagen hinbekommen, die uns immer noch als starken Konkurrenten betrachten. Was ich nicht tue.

Über den öffentlich rechtlichen Rundfunk wird seit Jahren hart diskutiert, er wird auch in Frage gestellt. Warum ist für Sie der öffentlich rechtliche Rundfunk gerade jetzt so relevant und wichtig? Ich glaube, er war nie wichtiger als heute. Wenn man ihn nicht hätte, müsste man ihn erfinden - vielleicht nicht in der Konstruktion und Struktur. Aber ich halte einen öffentlich rechtlichen Rundfunk, der unabhängig von kommerziellen und politischen Interessen berichten darf, und wirklich frei berichten darf, für einen Teil des Rückgrats der Demokratie. Und nie war es wichtiger als heute. Denn wir sehen, was in anderen Ländern um uns herum passiert, wie beispielsweise in Polen. Ich halte es für eine wirklich gefährliche Entwicklung, wenn freie Information nicht mehr möglich ist. Und dagegen müssen wir uns wirklich verwahren.

Das Interview führte Ingo Hoppe, radioBerlin 88,8.