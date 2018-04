ZB Audio: rbb | 27.04.2018 | Holger Hansen | Bild: ZB

"Sehr konsequentes" Vorgehen angekündigt - Berlin schickt am 1. Mai 5.300 Polizisten auf die Straße

27.04.18 | 15:10 Uhr

Die Veranstalter der "Revolutionären 1.-Mai-Demonstration" wollen am Dienstag auch wieder übers MyFest ziehen. Die Polizei plant einen Großeinsatz. Innensenator Geisel befürchtet, dass die Situation in Kreuzberg diesem Jahr schwieriger werden könnte.





Rund 5.300 Polizisten aus Berlin und neun anderen Bundesländern werden am 1. Mai in der Hauptstadt im Einsatz sein, damit Mai-Feiern und Demonstrationen möglichst friedlich verlaufen können. Wie in den vergangenen Jahren, ist die hohe Zahl von Polizisten vor allem deswegen nötig, weil Senat und Polizei wieder mit Ausschreitungen von Linksextremisten und Autonomen rechnen. Rund um das Kreuzberger Straßenfest "MyFest" mit seinen Zehntausenden Besuchern richtet die Polizei wie im vergangenen Jahr eine Sperrzone für Autos ein. Damit soll das Fest auch gegen islamistische Terroranschläge oder andere Amokläufer geschützt werden.



Neue Polizeichefin will "sehr konsequent" vorgehen

Die Situation sei vielleicht etwas schwieriger als im vergangenen Jahr, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Freitag. Die linksextreme Szene trete einheitlicher auf, dazu käme der Kurdenkonflikt, der bei der großen linken Demonstration am Abend des 1. Mai eine Rolle spielen und die Stimmung anheizen könne. Die neue Polizeipräsidentin Barbara Slowik kündigte an, die Polizei werde bei Straftaten "sehr konsequent" vorgehen.



Auch Kurden-Konflikt könnte eine Rolle spielen

Linksextreme haben angekündigt, Fahnen der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK zu zeigen. Das werde die Polizei nicht allzu lange tolerieren, sagte der Einsatzleiter der Polizei, Siegfried-Peter Wulff. Man werde dann nicht die Demonstration stoppen, aber die Delikte filmen und an geeigneten Stellen Fahnenträger festnehmen.

Revolutionäre Mai-Demo will wieder übers MyFest laufen

Die Veranstalter der nach wie vor nicht angemeldeten "Revolutionären 1.-Mai-Demonstration" gaben am Freitag bekannt, welche Strecke der Zug nehmen soll. Demnach beginnt die Demo um 18 Uhr am Oranienplatz. Dann soll es - wie im vergangenen Jahr - durch das Straßenfest "MyFest" auf der Oranienstraße, die Adalbert-, Naunyn- und Manteuffelstraße zur Skalitzer Straße gehen - und von dort dann weiter zum Schlesischen Tor. Die Polizei will die Demonstranten auch ohne offizielle Anmeldung erst einmmal loslaufen lassen. Ob es tatsächlich auch wieder quer durchs MyFest geht, sei noch nicht ganz klar. Das hänge von der aktuellen Lage ab, sagte Wulff. "Ich kann nicht zulassen, dass man durch eine Oranienstraße zum Beispiel einfach durchläuft, wo wir sagen, da sind Massen an Menschen dabei und wir haben Gefahrensituationen. Berlin bräuchte keine Situation wie bei der Loveparade 2010 in Berlin.

Bis zu 100.000 Teilnehmer erwartet

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) rechnet beim MyFest mit bis zu 100.000 Teilnehmern. Bei der traditionellen 18-Uhr-Demo würden 15.000 Teilnehmer erwartet. Dazu kommen den Angaben zufolge unter anderem die Veranstaltung im Görlitzer Park sowie das AfD-Sommerfest in Pankow, bei dem mit einer Protestversammlung gerechnet werden müsse. Auch in der Walpurgisnacht, also in der Nacht zum 1. Mai, werde ein Aufzug erwartet, den Angaben zufolge am U-Bahnhof Seestraße. Am Abend des 1. Mai kommt es seit 1987 meist in Kreuzberg zu Krawallen, weil Linksautonome und betrunkene Randalierer die Polizei angreifen. In den vergangenen Jahren hielt sich die Polizei anfangs zurück und griff erst bei Gewaltausbrüchen ein. Das Ausmaß der Randale ging im Lauf der Jahre zurück, ganz friedlich blieb es aber nie.