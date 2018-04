isso Montag, 30.04.2018 | 16:35 Uhr

Na immerhin bekommt so der Angriffskrieg der Türken wieder mediale Aufmerksamkeit.



@Fred

Mal ein bisschen Nachhilfe: Das Natoland Türkei greift ein anderes Land an. Wir sind ebenfalls in der Nato. Da ist es mit dem Raushalten so eine Sache,was wir ja sowieso nicht tun. Die Regierung versucht nur so zu tun,als hätten wir mit der ganzen Angelegenheit nichts am Hut,da zum Glück die Mehrheit der Deutschen weiterhin kein Interesse an militärischen Konflikten hat. Sie handelt aber auch in diesem Fall gegen die Mehrheitsinteressen der Bevölkerung.

Den beiden letzten Sätzen stimme ich zu,aber ganz unbeteiligt sind wir eben nicht.