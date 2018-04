Senatsbeschluss am Dienstag geplant

Weil ihm eine Runderneuerung der Berliner Polizei nicht zugetraut wurde, musste Klaus Kandt den Posten als Polizeipräsident im Februar räumen. Am Dienstag will der Senat nun dessen Nachfolge beschließen. Erstmals soll eine Frau den Posten übernehmen.

Sechs Wochen nach der Entlassung von Berlins Polizeipräsident Klaus Kandt steht die Ernennung des Nachfolgers kurz bevor. Der Senat soll die Personalie am Dienstag beschließen und veröffentlichen, wie es am Montag in Regierungskreisen hieß. Den Vorschlag für den neuen Leiter der Polizei macht Innensenator Andreas Geisel (SPD).

In Senatskreisen wird davon ausgegangen, dass mit der IT- und Terrorismus-Expertin Barbara Slowik erstmals eine Frau an die Spitze der Behörde rücken wird. Bisher war sie Referatsleiterin im Bundesinnenministerium (BMI), wo auch Berlins Innenstaatssekretär Torsten Akmann beschäftigt war. Wer den Posten des Vizepräsidenten einnehmen wird, ist noch offen.

Slowik würden dann rund 17.000 Polizisten, 2.500 angestellte Objektschützer, 2.800 Verwaltungsbeamte und -angestellte sowie 2.800 Auszubildende unterstehen. Derzeit wird die große Behörde kommissarisch von Michael Krömer geleitet.